Horóscopo de hoy Tauro miércoles 24 de febrero de 2021 con Padme Vidente.

Horóscopo de hoy

Tauro en la vida: Momento en que te sientes atado para tomar las riendas de una situación. Muchos sacrificios, tanto en tu vida en general, como específicamente en lo que preguntas.

La Luna en el signo zodiacal Leo, te hace ser romántico, pero ¡aguas! quizá es más lo que piensas que lo que actúas. Ataduras difíciles de romper, aunque no imposible.

Como todo, esto es pasajero, así que mientras programas tus pasos a dar para liberarte, esperas a que pase este tiempo no del todo conveniente astrológicamente.

Tu número de la suerte es 278.

¡Conoce aquí lo que te depara tu horóscopo mensual!