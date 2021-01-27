Horóscopo de hoy Tauro miércoles 27 de enero de 2021 con Padme Vidente.

Horóscopo de hoy

Tauro en el amor:

Discusiones y peleas este día ya que la luna esta en oposición. Problemas generales de comunicación, conflictos familiares, infidelidades veladas, celos. Las palabras son la fuente de todos los malentendidos que generarán los problemas.

Si estás en una relación amorosa frágil, este será el día final para que puedas comenzar una nueva muy diferente. Malos entendidos con tu pareja, discusiones fuertes que puedes sobrellevar si escuchas y no quieres llevar siempre la razón.

Tauro en el trabajo:

Vas a tener reuniones tanto con jefes como con colaboradores, es importante cuidar tu lenguaje y controlar tus palabras. Es el momento de hablar de ideas y proyectos.

Tu número de la suerte: 765