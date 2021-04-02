Horóscopo de hoy Tauro viernes 2 de abril de 2021 con Padme Vidente.

Horóscopo de hoy

Tauro en la vida

Marte está en oposición a la Luna, así que tendrás algunos altercados y los ángeles intentarán calmarte.

Puedes mantener la calma, incluso si estas con una gran cantidad de problemas. Sería un error pensar que puedes calmarte solo después de que todos los problemas han sido resueltos; es exactamente lo opuesto, primero debes encontrar la paz mental y luego, todos los problemas desaparecerán.

La paz es tu estado natural y los ángeles están tratando de ayudarte a encontrarla.