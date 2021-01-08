Horóscopo de hoy Tauro viernes 8 de enero de 2021 con Padme Vidente.
En tu horóscopo de hoy Tauro... Las innumerables partidas te han enseñado que tu seguridad no se encuentra en formas materiales.
Horóscopo de hoy
Tauro en la vida:
Quieres quedarte en la cáscara protectora que te rodea, pero algún aspecto de tu vida se ha vuelto muy duro. Existe peligro de que tus raíces se entierren tanto, que nunca puedas encontrar la fuerza para volver a liberarte, por eso es que el destino ha ordenado la deportación. Te ayuda en tu paso a la libertad y crecimiento personal, tendrás que renunciar a tu seguridad o quizás incluso a tus amigos o grupos importantes de personas.
Ciertas negociaciones y aspectos de tu vida se han vuelto demasiado anticuados para apoyarte; ya no tienes más nada que aprender de ellos.
Todo tiene su tiempo y lugar, y la Luna Menguante en el signo zodiacal Escorpio no deja títere con cabeza.