Qué hacer para que la piel del escote no se te arrugue mientras duermes

Para evitar que la piel del escote se arrugue mientras duermes, una de las medidas más útiles es reducir la presión y los pliegues que se forman durante la noche, especialmente si acostumbras dormir de lado o boca abajo. Una postura que comprima menos la zona puede ayudar a disminuir las llamadas "arrugas del sueño".

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El escote es una continuación de la piel del cuello y del tórax, pero muchas rutinas de belleza terminan en la mandíbula. La dermatóloga Doris Day, especialista en dermatología estética, ha destacado la importancia de extender los cuidados antiedad más allá del rostro.

¿Cómo evitar las arrugas del escote mientras duermes?

La postura es uno de los primeros aspectos que se pueden modificar. Dormir de lado puede hacer que la piel del pecho se comprima y forme un pliegue vertical entre los senos.

Si la postura se mantiene durante varias horas, esas marcas pueden permanecer temporalmente al levantarse y, con el paso del tiempo, hacerse más persistentes. Dormir boca arriba reduce esa compresión directa y permite que el escote permanezca en una posición más extendida.

Sin embargo, no es necesario forzar una postura incómoda si dormir de espaldas afecta la calidad del descanso. Estas medidas pueden ayudar:



Dormir boca arriba cuando resulte cómodo: esta posición evita que el peso del cuerpo comprima directamente la piel del escote.

esta posición evita que el peso del cuerpo comprima directamente la piel del escote. Utilizar una almohada adecuada: una altura que mantenga el cuello en una posición cómoda puede reducir tensiones y favorecer una postura más natural.

una altura que mantenga el cuello en una posición cómoda puede reducir tensiones y favorecer una postura más natural. Mantener la piel hidratada: una crema corporal o hidratante apropiada puede disminuir la sensación de sequedad y mejorar temporalmente la apariencia de la superficie cutánea.

una crema corporal o hidratante apropiada puede disminuir la sensación de sequedad y mejorar temporalmente la apariencia de la superficie cutánea. Evitar prendas que compriman demasiado: ropa de dormir excesivamente ajustada puede aumentar la presión y la fricción durante la noche.

ropa de dormir excesivamente ajustada puede aumentar la presión y la fricción durante la noche. No olvidar el escote durante la rutina: los productos hidratantes y otros tratamientos que sean adecuados para esta zona pueden extenderse hasta el pecho, siempre que la piel los tolere.

¿Qué hacer durante el día para prevenir las arrugas del escote?

Modificar la postura durante la noche puede ayudar, pero la protección frente al sol probablemente sea todavía más importante para el cuidado a largo plazo. El escote recibe radiación ultravioleta de manera frecuente cuando se utilizan prendas abiertas.

La American Academy of Dermatology (AAD) recomienda utilizar un protector solar de amplio espectro, resistente al agua y con SPF 30 o superior en las zonas expuestas. Aplicarlo también en cuello y escote ayuda a disminuir el daño acumulativo de la radiación ultravioleta, uno de los principales factores externos relacionados con el envejecimiento prematuro de la piel.

Esta es una rutina sencilla para aplicar:

