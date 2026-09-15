Dónde debes poner la lámpara de sal en septiembre para que atraiga la abundancia

En septiembre de 2026, una de las ubicaciones más recomendadas para colocar una lámpara de sal si se busca asociarla con la abundancia es el sector sureste del hogar. En el Feng Shui, esta zona se relaciona con la riqueza y la prosperidad.

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Según indica la tradición milenaria del Feng Shui, la lámpara puede colocarse sobre una superficie estable, limpia y despejada, siempre que su uso sea seguro y no interfiera con otros objetos. La distribución, iluminación y sensación de los espacios es muy importante en esta filosofía.

¿Dónde colocar la lámpara de sal en septiembre 2026 según el Feng Shui?

La especialista en Feng Shui Kathryn Weber, creadora de Red Lotus Letter, explica en sus contenidos que el área de riqueza y prosperidad se vincula tradicionalmente con el sureste. Por esta razón, quienes siguen esta filosofía pueden colocar allí una lámpara de sal durante septiembre.

Para aprovechar mejor este recurso decorativo, conviene prestar atención a algunos detalles:



Sector sureste: es la zona tradicionalmente asociada con riqueza y prosperidad dentro del Bagua utilizado por algunas escuelas de Feng Shui.

es la zona tradicionalmente asociada con riqueza y prosperidad dentro del Bagua utilizado por algunas escuelas de Feng Shui. Espacio despejado: la lámpara debería estar en un lugar limpio y sin acumulación de objetos, ya que el orden ocupa un papel importante en la organización energética del hogar.

la lámpara debería estar en un lugar limpio y sin acumulación de objetos, ya que el orden ocupa un papel importante en la organización energética del hogar. Iluminación cálida: su luz tenue puede contribuir a generar una sensación acogedora, especialmente en espacios destinados al descanso o la convivencia.

su luz tenue puede contribuir a generar una sensación acogedora, especialmente en espacios destinados al descanso o la convivencia. Superficie segura: debe apoyarse sobre una base firme y mantenerse alejada de zonas húmedas o de lugares donde pueda caerse.

debe apoyarse sobre una base firme y mantenerse alejada de zonas húmedas o de lugares donde pueda caerse. Uso moderado: no es necesario mantenerla encendida permanentemente. Su función puede ser principalmente decorativa y simbólica.

La consultora Terah Kathryn Collins, autora de The Western Guide to Feng Shui, también ha difundido la importancia de trabajar con los espacios del hogar a partir del Bagua.

¿Cómo usar una lámpara de sal para atraer la abundancia en septiembre 2026?

Además de elegir una ubicación vinculada con la prosperidad, algunas prácticas contemporáneas de Feng Shui recomiendan prestar atención al estado general del espacio. Una lámpara encendida en un ambiente desordenado, con objetos rotos o acumulación innecesaria, no sustituye la organización del hogar.

Para quienes quieran incorporar este elemento durante septiembre, una opción sencilla consiste en limpiar previamente la superficie donde se colocará, retirar objetos que ya no tengan utilidad y encender la lámpara durante determinados momentos del día. También puede acompañarse con plantas saludables, buena ventilación y una iluminación equilibrada.

Por eso, su incorporación puede entenderse como un recurso simbólico para marcar el comienzo de un nuevo período, ordenar el ambiente y reforzar una intención personal relacionada con la abundancia.