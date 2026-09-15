Haz las mejores manualidades con cucharas de plástico en este puente de Fiestas Patrias

En ocasiones los puentes se vuelven espacios donde no se sabe cómo pasar el tiempo con los niños en casa. Sin embargo, estas 3 ideas te salvarán en el descanso vivido en las Fiestas Patrias. Por eso, antes de ir a dar el grito o a comer con la familia y/o amigos, aprovecha el tiempo con estas manualidades utilizando cucharas de plástico.

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¿Cómo hacer manualidades con cucharas de plástico?

Tomando en cuenta que las manualidades para niños y que las cucharas de plástico pueden ser una excelente oportunidad de reciclaje, se recomienda acudir a diseños bonitos que además pueden servir como elementos duraderos. En ese sentido, disfruta de un tiempo de creatividad cuando hagas estos elementos que te harán pasar un rato de diversión.

Pollitos decorativos

En esta oportunidad la superficie de la cuchara será el cuerpo de los pollitos. Ya sea que quieras hacer tus pollitos del color de la cuchara o buscar fieltro, foami o cartulina amarilla para los elementos como las alas. Allí dependerá de la creatividad que impregnes, pues puedes agregarle un hilo o listón para colgarlo en la habitación de tus hijos. Aunque también pueden ser juguetitos individuales por cada cuchara.

Bichitos de diferentes colores

En esta opción las cucharas de plástico servirán como la base, misma que deberá lijarse con una lija fina, esto para que la pintura acrílica se adhiera de manera correcta. En ese sentido, basta con pintar la parte cóncava con el color del insecto que deseas. También puedes comprar los ojitos y boca del animalito que busques hacer. Allí los detalles pueden realizarse con foami de distintos colores.

Arañas con limpiapipas

Y esta tercera oportunidad es la más sencilla y probablemente la más linda para tus pequeñines que buscan pasar un buen rato con unas sencillas cucharas de plástico. Puedes comprar unos ojitos y colmillos graciosos para poner en el lado cóncavo de la cuchara. Y basta con pegar y doblar los limpiapipas en forma de patas. Ya sea que busques un diseño fiel con ocho u otro más pequeño con seis.