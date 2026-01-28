Horóscopo de Libra para febrero 2026: Estas son las predicciones para tu signo

Febrero de 2026 será un mes de fuerte movimiento emocional y redefinición de prioridades para las personas de Libra . La energía disponible impulsa a revisar vínculos, proyectos personales y decisiones que vienen gestándose desde hace tiempo. El objetivo de los librianos será alcanzar el equilibrio entre el deseo propio y las demandas del entorno.

Con una sensibilidad más marcada de lo habitual, Libra estará especialmente receptivo a las señales externas y a los cambios en su mundo afectivo. Será un período propicio para observar qué situaciones ya no generan bienestar y cuáles merecen ser fortalecidas. Comienza una etapa de mayor conciencia emocional y madurez en los vínculos.

Predicciones para Libra en febrero 2026, según la astrología

En el plano laboral y económico, febrero traerá oportunidades para reorganizar tareas y establecer acuerdos más justos. La astrología indica que podrían surgir propuestas interesantes, pero será importante analizar cada detalle antes de tomar decisiones definitivas y no aceptar compromisos que no resulten convenientes a largo plazo.

A nivel afectivo, este mes se presenta como un tiempo de definiciones. Las relaciones sentimentales atravesarán momentos de diálogo profundo, donde saldrán a la luz necesidades postergadas y deseos reales. Para quienes estén solteros, febrero puede abrir la puerta a encuentros significativos, marcados por una fuerte conexión emocional y una sensación de afinidad genuina.

La influencia energética de Venus, la Luna y el eclipse del 17 de febrero de 2026

El ingreso de Venus, regente de Libra, en Piscis el 10 de febrero marcará un punto clave, potenciando la sensibilidad, la empatía y el romanticismo. Esta energía invita a vivir los vínculos desde un lugar más compasivo, pero también puede generar idealización.

Las fases de la Luna a lo largo del mes intensificarán los procesos internos, favoreciendo la introspección y la toma de conciencia emocional. En este contexto, el eclipse de Sol en Acuario del 17 de febrero actuará como un poderoso catalizador de cambios, impulsando a los librianos a cerrar ciclos e iniciar una nueva etapa con mayor claridad respecto a sus deseos, prioridades y necesidades afectivas.