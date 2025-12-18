Horóscopo del jueves 18 de diciembre: estas son las predicciones de Mhoni Vidente

Mhoni Vidente es una de las astrólogas latinoamericanas más exitosas y se ha ganado el respeto y el cariño de sus seguidores de las redes sociales y los televidentes. Con su estilo directo, cálido y espiritual, la pitonisa cubana-mexicana combina su conocimiento con recomendaciones energéticas para aprovechar los rituales disponibles del universo.

Estas son las predicciones para cada signo zodiacal en asuntos vinculados al amor, el dinero y la salud. Descubre cuál es la energía cósmica disponible de los astros para obtener una orientación clara y práctica en este jueves 18 de diciembre de 2025.

Horóscopo de Mhoni Vidente para cada signo zodiacal durante la jornada del 18 de diciembre de 2025

Hoy, jueves 18 de diciembre de 2025, Mhoni Vidente invita a todos los nativos del zodíaco a conectarse con la energía universal, prestar atención a los mensajes del Universo y a actuar desde el corazón. A continuación, el horóscopo completo con consejos para el amor, la salud y el dinero:



Aries : este jueves la energía te invita a bajar un cambio y observar con mayor conciencia tus reacciones, permitiéndote soltar tensiones innecesarias. La influencia de la luna menguante favorece cerrar asuntos pendientes y liberar cargas emocionales.

: este jueves la energía te invita a bajar un cambio y observar con mayor conciencia tus reacciones, permitiéndote soltar tensiones innecesarias. La influencia de la luna menguante favorece cerrar asuntos pendientes y liberar cargas emocionales. Tauro : la jornada se presenta propicia para simplificar tu agenda y priorizar lo esencial, ayudándote a desprenderte de compromisos que ya no resultan productivos.

: la jornada se presenta propicia para simplificar tu agenda y priorizar lo esencial, ayudándote a desprenderte de compromisos que ya no resultan productivos. Géminis : este día favorece la reflexión y el orden mental, impulsándote a revisar acuerdos o ideas antes de seguir avanzando. Es un buen momento para aclarar malentendidos.

: este día favorece la reflexión y el orden mental, impulsándote a revisar acuerdos o ideas antes de seguir avanzando. Es un buen momento para aclarar malentendidos. Cáncer : la energía del jueves invita a cuidar tu mundo emocional y cerrar procesos sensibles. La luna menguante acompaña las decisiones orientadas al descanso y la sanación interna.

: la energía del jueves invita a cuidar tu mundo emocional y cerrar procesos sensibles. La luna menguante acompaña las decisiones orientadas al descanso y la sanación interna. Leo : la jornada propone revisar proyectos personales, ayudándote a reconocer qué merece continuidad y qué necesita una pausa para fortalecerse.

: la jornada propone revisar proyectos personales, ayudándote a reconocer qué merece continuidad y qué necesita una pausa para fortalecerse. Virgo : este jueves favorece depuración y organización, permitiéndote cerrar pendientes. La luna menguante potencia la necesidad de orden.

: este jueves favorece depuración y organización, permitiéndote cerrar pendientes. La luna menguante potencia la necesidad de orden. Libra : la energía disponible te impulsa a equilibrar vínculos y soltar dinámicas desgastantes, favoreciendo acuerdos y una sensación de alivio emocional.

: la energía disponible te impulsa a equilibrar vínculos y soltar dinámicas desgastantes, favoreciendo acuerdos y una sensación de alivio emocional. Escorpio : este día te lleva a mirar con profundidad tus procesos internos y liberar emociones acumuladas. La luna menguante favorece una limpieza emocional que aporta claridad.

: este día te lleva a mirar con profundidad tus procesos internos y liberar emociones acumuladas. La luna menguante favorece una limpieza emocional que aporta claridad. Sagitario : la jornada invita a revisar creencias y expectativas, ayudándote a soltar ideas que ya no se alinean con tu presente para replantearte objetivos más alcanzables.

: la jornada invita a revisar creencias y expectativas, ayudándote a soltar ideas que ya no se alinean con tu presente para replantearte objetivos más alcanzables. Capricornio : este jueves promueve la revisión de responsabilidades y compromisos, impulsándote a cerrar etapas laborales o personales que ya cumplieron su función gratificante.

: este jueves promueve la revisión de responsabilidades y compromisos, impulsándote a cerrar etapas laborales o personales que ya cumplieron su función gratificante. Acuario : la energía del día favorece cerrar ciclos y desprenderte de pensamientos repetitivos. La luna menguante acompaña procesos de desapego y renovación.

: la energía del día favorece cerrar ciclos y desprenderte de pensamientos repetitivos. La luna menguante acompaña procesos de desapego y renovación. Piscis: este jueves invita a la introspección. Escucha tus necesidades emocionales y trata de soltar cargas del pasado para avanzar con mayor ligereza

¿Cuál es tu signo zodiacal según tu fecha de nacimiento?

Según la astrología, si bien el Sol ingresa en cada signo zodiacal en determinadas fechas del año y pueden variar en cada periodo anual, estas son las fechas estimativas de cada casa: