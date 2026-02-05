Horóscopo hoy jueves 5 de febrero: estas son las predicciones de Mhoni Vidente

Mhoni Vidente es una de las astrólogas latinoamericanas más exitosas y se ha ganado el respeto y el cariño de sus seguidores de las redes sociales y los televidentes. Con su estilo directo, cálido y espiritual, la pitonisa cubana-mexicana combina su conocimiento con recomendaciones energéticas para aprovechar los rituales disponibles del universo.

Estas son las predicciones para cada signo del zodiaco en asuntos vinculados al amor, el dinero y la salud. Descubre cuál es la energía cósmica disponible de los astros para obtener una orientación clara y práctica en este jueves 5 de febrero de 2026.

Horóscopo de Mhoni Vidente para cada signo del zodiaco durante la jornada del 5 de febrero de 2026

Hoy, jueves 5 de febrero de 2026, Mhoni Vidente invita a todos los nativos del zodíaco a conectarse con la energía universal, prestar atención a los mensajes del Universo y a actuar desde el corazón. A continuación, el horóscopo completo con consejos para el amor, la salud y el dinero:



Aries : la energía del día te impulsa a buscar equilibrio entre tus deseos personales y las demandas externas. La influencia de la Luna en Libra favorece acuerdos y decisiones compartidas.

Tauro : el clima astrológico invita a ordenar rutinas y prestar más atención a tu bienestar físico. Pequeñas modificaciones en tus hábitos pueden generar mayor estabilidad emocional.

Géminis : la jornada potencia la creatividad y el deseo de expresarte con mayor libertad. La Luna en Libra estimula vínculos armoniosos y encuentros agradables.

Cáncer : la energía se centra en el hogar y en la necesidad de equilibrio emocional. Es un buen día para resolver tensiones familiares desde el diálogo.

Leo : se activa la comunicación y la posibilidad de aclarar malentendidos. La Luna en Libra favorece conversaciones y negociaciones.

Virgo : el foco está en la administración de tus recursos. La energía disponible te ayuda a tomar decisiones más prácticas y conscientes respecto del dinero y tu tiempo.

Libra : la jornada te coloca en un rol protagónico y te invita a conectar con tus necesidades. La Luna en tu signo potencia tu capacidad de asimilar situaciones complejas.

Escorpio : el clima energético favorece la introspección y el cierre de asuntos pendientes. Es un día ideal para escuchar tu intuición y soltar viejas heridas.

Sagitario : se activan proyectos colectivos y deseos de compartir con otros. La Luna en Libra impulsa alianzas que pueden abrir nuevas oportunidades.

Capricornio : la energía se orienta al ámbito profesional y a la imagen pública. Es un buen momento para buscar acuerdos laborales y mejorar relaciones de trabajo.

Acuario : la jornada estimula el interés por nuevas ideas y vínculos. La Luna en Libra favorece estudios, viajes o planes que amplían tu visión de futuro.

: la jornada estimula el interés por nuevas ideas y vínculos. La Luna en Libra favorece estudios, viajes o planes que amplían tu visión de futuro. Piscis: el foco está en asimilar ciertas emociones que te afectan en el día a día. La energía de la jornada invita a sanar relaciones desde la comprensión mutua.

¿Cuál es tu signo zodiacal según tu fecha de nacimiento?

Según la astrología, si bien el Sol ingresa en cada signo zodiacal en determinadas fechas del año y pueden variar en cada periodo anual, estas son las fechas estimativas de cada casa: