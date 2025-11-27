inklusion logo Sitio accesible
Nota

Mhoni Vidente revela los signos que serán bendecidos este fin de semana: las predicciones que lo cambiarán todo

Según la famosa astróloga, hay 4 signos que tendrán toda la suerte del cierre de mes y reveló qué será lo que les depara.

mhoni vidente horóscopo de hoy
(FACEBOOK Mhoni Vidente/CANVA)
Alexis Ceja | DR
Horóscopos
Mhoni Vidente reveló las predicciones de lo que le depara a cada signo del Zodiaco durante este fin de semana: del 28 al 30 de noviembre. Una fecha importante porque es el cierre del mes.

Según la famosa astróloga cubana, existen 4 que tendrán buena suerte y podrán aprovechar la energía positiva que se avecina. Pero, indicó, no todos tendrán la buena suerte.

  • ARIES: Aunque están llenos de pendientes, estas personas serán bendecidas en el amor, en las relaciones amorosas y en sus planes románticos.
  • CÁNCER: También el amor llegará, pero, a diferencia de Aries, el amor emana de su interior. Viene uno de los mejores meses para ti, y la energía positiva ya se siente. “Trae suerte y felicidad”, dijo Mhoni.
  • SAGITARIO: Al ser tu temporada de cumpleaños, tendrás un fin de semana lleno de sorpresas, regalos y te sentirás con plenitud.Además, es posible que haya un viaje en puerta.
  • CAPRICORNIO: Estás atrayendo la riqueza, la felicidad y la abundancia. Las energías están de tu lado y te sentirás muy feliz.

En ese sentido, según Mhoni Vidente, es posible combatir las malas energías con un poderoso ritual que consiste en realizarlo con una veladora blanca y se debe realizar el primero del mes de diciembre.

El ritual de Mhoni Vidente para hacer el 1 de diciembre

Mhoni Vidente compartió un pequeño ritual para aumentar las energías positivas y comenzar con el pie derecho, sobre todo ahora que muchos de los signos están cerrando ciclos.

mhoni vidente
(FACEBOOK Mhoni Vidente/ CANVA)
Mhoni Vidente reveló las predicciones para cada signo en noviembre.

Según contó en sus predicciones en su canal de YouTube, debes hacer lo siguiente:

  • Prende una veladora blanca el día lunes.
  • Colocar flores blancas en tu casa para limpiar las vibras.
  • Ponerse ropa nueva.
  • Colocar un billetito de un dólar en el zapato o en la cartera para atraer el dinero.

De esta manera, será posible no caer en las malas energías y poder aprovechar el cierre del mes al máximo, según afirmó la astróloga.

Mhoni Vidente
Predicciones
