Horóscopo de hoy domingo 22 de marzo: estas son las predicciones de Mhoni Vidente

Mhoni Vidente es una de las astrólogas latinoamericanas más exitosas y se ha ganado el respeto y el cariño de sus seguidores de las redes sociales y los televidentes. Con su estilo directo, cálido y espiritual, la pitonisa cubana-mexicana combina su conocimiento con recomendaciones energéticas para aprovechar los rituales disponibles del universo.

¡Kristal Silva y Viviann Baeza dan la cara por el Pueblo en el Sin Palabras!

Estas son las predicciones para cada signo del zodiaco en asuntos vinculados al amor, el dinero y la salud. Descubre cuál es la energía cósmica disponible de los astros para obtener una orientación clara y práctica en este domingo 22 de marzo de 2026.

Horóscopo de Mhoni Vidente para cada signo del zodiaco durante la jornada del 22 de marzo de 2026

Hoy, domingo 22 de marzo de 2026, Mhoni Vidente invita a todos los nativos del zodíaco a conectarse con la energía universal, prestar atención a los mensajes del Universo y a actuar desde el corazón. A continuación, el horóscopo completo con consejos para el amor, la salud y el dinero:



Aries : la jornada invita a bajar el ritmo y a prestar atención a lo que te brinda seguridad. La influencia de la Luna en Tauro puede ayudarte a tomar decisiones más estables y a disfrutar de pequeños momentos que equilibran tu energía.

: la jornada invita a bajar el ritmo y a prestar atención a lo que te brinda seguridad. La influencia de la Luna en Tauro puede ayudarte a tomar decisiones más estables y a disfrutar de pequeños momentos que equilibran tu energía. Tauro : el día potencia tu conexión con lo que te hace sentir en calma y en control de tus prioridades. La Luna en Tauro favorece una sensación de bienestar que impacta tanto en tus vínculos como en tus decisione.

: el día potencia tu conexión con lo que te hace sentir en calma y en control de tus prioridades. La Luna en Tauro favorece una sensación de bienestar que impacta tanto en tus vínculos como en tus decisione. Géminis : la energía disponible sugiere tomarte un tiempo para reflexionar antes de actuar. podrías encontrar mayor claridad si te permites descansar y observar con atención lo que ocurre a tu alrededor.

: la energía disponible sugiere tomarte un tiempo para reflexionar antes de actuar. podrías encontrar mayor claridad si te permites descansar y observar con atención lo que ocurre a tu alrededor. Cáncer : la jornada favorece encuentros con personas que aportan tranquilidad y confianza. la Luna en Tauro impulsa vínculos más estables y decisiones que buscan seguridad a largo plazo.

: la jornada favorece encuentros con personas que aportan tranquilidad y confianza. la Luna en Tauro impulsa vínculos más estables y decisiones que buscan seguridad a largo plazo. Leo : el día invita a concentrarte en tus objetivos y a sostener un ritmo constante sin exigencias excesivas. Una actitud firme puede ayudarte a avanzar en temas importantes con mayor claridad.

: el día invita a concentrarte en tus objetivos y a sostener un ritmo constante sin exigencias excesivas. Una actitud firme puede ayudarte a avanzar en temas importantes con mayor claridad. Virgo : la energía disponible despierta tu deseo de crecer y aprender algo nuevo. la Luna en Tauro favorece decisiones prácticas que aportan estabilidad.

: la energía disponible despierta tu deseo de crecer y aprender algo nuevo. la Luna en Tauro favorece decisiones prácticas que aportan estabilidad. Libra : la jornada invita a observar con profundidad ciertos cambios que están ocurriendo en tu entorno. Una decisión consciente puede ayudarte a sostener equilibrio en asuntos compartidos.

: la jornada invita a observar con profundidad ciertos cambios que están ocurriendo en tu entorno. Una decisión consciente puede ayudarte a sostener equilibrio en asuntos compartidos. Escorpio : el día pone el foco en tus relaciones cercanas y en la forma en que compartes responsabilidades. La Luna en Tauro puede traer momentos de conexión que fortalecen la confianza mutua.

: el día pone el foco en tus relaciones cercanas y en la forma en que compartes responsabilidades. La Luna en Tauro puede traer momentos de conexión que fortalecen la confianza mutua. Sagitario : la energía disponible favorece la organización de tu rutina y la posibilidad de mejorar tu día a día. Pequeños ajustes pueden ayudarte a sentir mayor estabilidad y claridad.

: la energía disponible favorece la organización de tu rutina y la posibilidad de mejorar tu día a día. Pequeños ajustes pueden ayudarte a sentir mayor estabilidad y claridad. Capricornio : la jornada despierta creatividad y deseos de disfrutar momentos simples que aportan satisfacción. La Luna en Tauro impulsa decisiones que buscan seguridad y continuidad en tus proyectos.

: la jornada despierta creatividad y deseos de disfrutar momentos simples que aportan satisfacción. La Luna en Tauro impulsa decisiones que buscan seguridad y continuidad en tus proyectos. Acuario : el día invita a prestar atención a tu espacio personal y a resolver asuntos pendientes. Ordenar tu entorno puede ayudarte a recuperar calma y sostener estabilidad.

: el día invita a prestar atención a tu espacio personal y a resolver asuntos pendientes. Ordenar tu entorno puede ayudarte a recuperar calma y sostener estabilidad. Piscis: la energía disponible favorece la comunicación y el intercambio de ideas que aportan nuevas perspectivas. La Luna en Tauro puede ayudarte a tomar decisiones más firmes y a encontrar claridad.

¿Cuál es tu signo zodiacal según tu fecha de nacimiento?

Según la astrología, si bien el Sol ingresa en cada signo zodiacal en determinadas fechas del año y pueden variar en cada periodo anual, estas son las fechas estimativas de cada casa: