Horóscopo de hoy domingo 29 de marzo: estas son las predicciones de Mhoni Vidente

Mhoni Vidente es una de las astrólogas latinoamericanas más exitosas y se ha ganado el respeto y el cariño de sus seguidores de las redes sociales y los televidentes. Con su estilo directo, cálido y espiritual, la pitonisa cubana-mexicana combina su conocimiento con recomendaciones energéticas para aprovechar los rituales disponibles del universo.

Mariana Ochoa, dispuesta a hablar con Ari Borovoy para un reencuentro de OV7

Estas son las predicciones para cada signo del zodiaco en asuntos vinculados al amor, el dinero y la salud. Descubre cuál es la energía cósmica disponible de los astros para obtener una orientación clara y práctica en este domingo 29 de marzo de 2026.

Horóscopo de Mhoni Vidente para cada signo del zodiaco durante la jornada del 29 de marzo de 2026

Hoy, domingo 29 de marzo de 2026, Mhoni Vidente invita a todos los nativos del zodíaco a conectarse con la energía universal, prestar atención a los mensajes del Universo y a actuar desde el corazón. A continuación, el horóscopo completo con consejos para el amor, la salud y el dinero:



Aries : la jornada te impulsa a ordenar pendientes y a prestar atención a los detalles que venías postergando. La Luna en Virgo puede ayudarte a encontrar equilibrio entre lo que haces y lo que necesitas para sostener tu energía.

: la jornada te impulsa a ordenar pendientes y a prestar atención a los detalles que venías postergando. La Luna en Virgo puede ayudarte a encontrar equilibrio entre lo que haces y lo que necesitas para sostener tu energía. Tauro: el día favorece momentos de disfrute y conexión con personas que te aportan calma. La Luna en Virgo impulsa decisiones más prácticas.

el día favorece momentos de disfrute y conexión con personas que te aportan calma. La Luna en Virgo impulsa decisiones más prácticas. Géminis : la energía disponible te lleva a enfocarte en tu espacio personal y en lo que te brinda tranquilidad. La Luna en Virgo puede ayudarte a organizar mejor tu entorno y tus prioridades.

: la energía disponible te lleva a enfocarte en tu espacio personal y en lo que te brinda tranquilidad. La Luna en Virgo puede ayudarte a organizar mejor tu entorno y tus prioridades. Cáncer : la jornada favorece el diálogo y las conversaciones que aclaran situaciones recientes. Una actitud abierta puede ayudarte a mejorar vínculos y tomar decisiones más conscientes.

: la jornada favorece el diálogo y las conversaciones que aclaran situaciones recientes. Una actitud abierta puede ayudarte a mejorar vínculos y tomar decisiones más conscientes. Leo: el día invita a prestar atención a cómo administras tus recursos y tu tiempo. La Luna en Virgo puede ayudarte a tomar decisiones más ordenadas y sostenibles.

el día invita a prestar atención a cómo administras tus recursos y tu tiempo. La Luna en Virgo puede ayudarte a tomar decisiones más ordenadas y sostenibles. Virgo : la Luna en tu signo potencia tu claridad y tu capacidad de análisis en distintos aspectos de tu vida. Podrías sentir mayor control para organizar lo que necesitas y avanzar con seguridad.

: la Luna en tu signo potencia tu claridad y tu capacidad de análisis en distintos aspectos de tu vida. Podrías sentir mayor control para organizar lo que necesitas y avanzar con seguridad. Libra : la energía disponible sugiere bajar el ritmo y tomarte momentos de descanso. La Luna en Virgo puede invitarte a reflexionar antes de tomar decisiones importantes.

: la energía disponible sugiere bajar el ritmo y tomarte momentos de descanso. La Luna en Virgo puede invitarte a reflexionar antes de tomar decisiones importantes. Escorpio : la jornada favorece encuentros con personas que comparten tus objetivos o intereses. Una conversación puede ayudarte a reorganizar ideas y avanzar en tus proyectos.

: la jornada favorece encuentros con personas que comparten tus objetivos o intereses. Una conversación puede ayudarte a reorganizar ideas y avanzar en tus proyectos. Sagitario : el día impulsa a concentrarte en metas que requieren disciplina y constancia. La Luna en Virgo puede exigirte mayor organización para sostener lo que estás construyendo.

: el día impulsa a concentrarte en metas que requieren disciplina y constancia. La Luna en Virgo puede exigirte mayor organización para sostener lo que estás construyendo. Capricornio : la energía disponible despierta tu deseo de expandirte y aprender algo nuevo. La Luna en Virgo favorece decisiones prácticas que aportan seguridad en el camino elegido.

: la energía disponible despierta tu deseo de expandirte y aprender algo nuevo. La Luna en Virgo favorece decisiones prácticas que aportan seguridad en el camino elegido. Acuario: la jornada invita a observar con mayor profundidad ciertos cambios internos. Una actitud consciente puede ayudarte a reorganizar prioridades.

la jornada invita a observar con mayor profundidad ciertos cambios internos. Una actitud consciente puede ayudarte a reorganizar prioridades. Piscis: el día pone el foco en tus relaciones y en la forma en que compartes con otros. La Luna en Virgo puede traer claridad en vínculos y ayudarte a tomar decisiones exitosas.

¿Cuál es tu signo zodiacal según tu fecha de nacimiento?

Según la astrología, si bien el Sol ingresa en cada signo zodiacal en determinadas fechas del año y pueden variar en cada periodo anual, estas son las fechas estimativas de cada casa: