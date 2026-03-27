Los horóscopos del fin de semana de Mhoni Vidente, del 27 al 29 de marzo

Mhoni Vidente reveló el horóscopo del fin de semana con predicciones para cada uno de los signos, marcadas por grandes cambios y energías tensas que podrían ser cruciales para algunos. Sus visiones abarcan desde hoy, viernes 27, hasta el domingo 29 de marzo de 2026.

De acuerdo con la pitonisa cubana, los signos más afortunados de la semana son Géminis, Virgo y Acuario, mientras que Escorpio será el que enfrente más retos por resolver .

ARIES

Termina con movimiento y decisiones importantes. Posible cierre laboral positivo o noticia concreta (ascenso o ingreso extra). La energía sí se cumple: dinero y oportunidades llegan, pero el estrés también. Si controla emociones, cierra fuerte.

TAURO

Más tranquilo, enfocado en ordenar su vida (dinero y relaciones). Puede alejarse de alguien definitivamente. Semana más de limpieza que de premios. La “suerte” está en tomar buenas decisiones, no en golpes de fortuna.

GÉMINIS

Muy positivo, con planes, salidas o avances laborales. Se siente ligero y con buena vibra. De los signos más favorecidos. Todo fluye si evita conflictos y malas energías.

CÁNCER

Estable pero con alerta. Puede recibir dinero, pero también enfrentar preocupación o tensión con alguien cercano. Hay oportunidades, pero la desconfianza y riesgos financieros bajan la racha.

LEO

Cierra con motivación y posibles propuestas o ideas nuevas. Algo empieza a tomar forma. Buena suerte en crecimiento personal y profesional, aunque no inmediata en dinero.

Mhoni Vidente revela las predicciones del horóscopo de Leo para hoy.|(Facebook de Mhoni Vidente/Canva)

VIRGO

Puede terminar con ganancias, decisiones clave o incluso suerte en juegos/negocios. Muy alineado con abundancia. Si actúa, gana.

LIBRA

Tendrá un fin de semana positivo en lo económico y emocional. Posible avance en el amor o reconciliación. Buena racha, especialmente en dinero y autoestima.

ESCORPIO

Cerrará más en paz si evita conflictos. Puede haber drama con alguien del pasado. Semana complicada: la suerte depende de qué tanto evite problemas.

SAGITARIO

Termina con esperanza renovada. Algo bueno laboralmente se confirma o avanza. No es explosiva, pero sí constante. Lo mejor apenas viene.

CAPRICORNIO

Cierre fuerte pero cansado. Mucho trabajo que empieza a rendir frutos. Temdrá buena racha real, aunque con desgaste. Resultados tangibles.

ACUARIO

Será un fin de semana muy favorable. Puede cumplirse un deseo o concretarse algo esperado. De los mejores posicionados en el amor, dinero y oportunidades fluyen.

PISCIS

Cierre emocional importante. Puede soltar cargas y ver claridad en su camino. La suerte es más interna, pero trae estabilidad real a futuro.