Horóscopo de hoy jueves 26 febrero: estas son las predicciones de Mhoni Vidente

Mhoni Vidente es una de las astrólogas latinoamericanas más exitosas y se ha ganado el respeto y el cariño de sus seguidores de las redes sociales y los televidentes. Con su estilo directo, cálido y espiritual, la pitonisa cubana-mexicana combina su conocimiento con recomendaciones energéticas para aprovechar los rituales disponibles del universo.

Estas son las predicciones para cada signo del zodiaco en asuntos vinculados al amor, el dinero y la salud. Descubre cuál es la energía cósmica disponible de los astros para obtener una orientación clara y práctica en este jueves 26 de febrero de 2026.

Horóscopo de Mhoni Vidente para cada signo del zodiaco durante la jornada del 26 de febrero de 2026

Hoy, jueves 26 de febrero de 2026, Mhoni Vidente invita a todos los nativos del zodíaco a conectarse con la energía universal, prestar atención a los mensajes del Universo y a actuar desde el corazón. A continuación, el horóscopo completo con consejos para el amor, la salud y el dinero:



Aries : la energía del día te lleva a bajar el ritmo y prestar atención a lo que tu cuerpo viene pidiendo hace tiempo. La influencia de la Luna en Cáncer te invita a actuar con mayor sensibilidad.

: la energía del día te lleva a bajar el ritmo y prestar atención a lo que tu cuerpo viene pidiendo hace tiempo. La influencia de la Luna en Cáncer te invita a actuar con mayor sensibilidad. Tauro : la jornada favorece la estabilidad emocional si te rodeas de entornos que te generen calma y seguridad. En lo económico, pequeños avances sostenidos te darán tranquilidad.

: la jornada favorece la estabilidad emocional si te rodeas de entornos que te generen calma y seguridad. En lo económico, pequeños avances sostenidos te darán tranquilidad. Géminis : el día activa tu necesidad de comunicar y compartir ideas que venías guardando. En lo productivo, organizar prioridades evitará dispersión.

: el día activa tu necesidad de comunicar y compartir ideas que venías guardando. En lo productivo, organizar prioridades evitará dispersión. Cáncer : la energía disponible potencia tu mundo interno y te ayuda a reconectar con lo que te hace bien. La Luna en Cáncer te impulsa a cuidar lo que valoras.

: la energía disponible potencia tu mundo interno y te ayuda a reconectar con lo que te hace bien. La Luna en Cáncer te impulsa a cuidar lo que valoras. Leo : la jornada te invita a descansar más y a no sobrecargarte con responsabilidades innecesarias. En lo afectivo, actuar con calma evitará tensiones.

: la jornada te invita a descansar más y a no sobrecargarte con responsabilidades innecesarias. En lo afectivo, actuar con calma evitará tensiones. Virgo : el día favorece el orden interno y externo, ayudándote a encontrar equilibrio en tu rutina. En tus vínculos, la influencia de la Luna en Cáncer aporta una mirada más empática.

: el día favorece el orden interno y externo, ayudándote a encontrar equilibrio en tu rutina. En tus vínculos, la influencia de la Luna en Cáncer aporta una mirada más empática. Libra : la energía del momento te empuja a tomar decisiones importantes sin postergarlas. Escuchar tu intuición será clave para no equivocarte.

: la energía del momento te empuja a tomar decisiones importantes sin postergarlas. Escuchar tu intuición será clave para no equivocarte. Escorpio : la jornada te conecta con emociones profundas que necesitan ser procesadas con tranquilidad. La Luna en Cáncer intensifica tu percepción y te guía con claridad en los vínculos.

: la jornada te conecta con emociones profundas que necesitan ser procesadas con tranquilidad. La Luna en Cáncer intensifica tu percepción y te guía con claridad en los vínculos. Sagitario : el día te invita a encontrar equilibrio entre acción y descanso para no desgastarte. En lo vincular, abrirte al diálogo traerá mejores resultados.

: el día te invita a encontrar equilibrio entre acción y descanso para no desgastarte. En lo vincular, abrirte al diálogo traerá mejores resultados. Capricornio : la energía disponible te lleva a revisar tus compromisos y a priorizar lo verdaderamente importante. La influencia de la Luna en Cáncer puede sensibilizar tus decisiones.

: la energía disponible te lleva a revisar tus compromisos y a priorizar lo verdaderamente importante. La influencia de la Luna en Cáncer puede sensibilizar tus decisiones. Acuario : la jornada impulsa cambios en tu rutina que favorecen tu bienestar general. Adaptarte a lo nuevo será beneficioso.

: la jornada impulsa cambios en tu rutina que favorecen tu bienestar general. Adaptarte a lo nuevo será beneficioso. Piscis: el día potencia tu sensibilidad y creatividad, ayudándote a canalizar emociones de forma positiva. En lo afectivo, la Luna en Cáncer favorece conexiones más profundas y decisiones acertadas.

¿Cuál es tu signo zodiacal según tu fecha de nacimiento?

Según la astrología, si bien el Sol ingresa en cada signo zodiacal en determinadas fechas del año y pueden variar en cada periodo anual, estas son las fechas estimativas de cada casa: