Horóscopo de HOY jueves 26 de marzo: estas son las predicciones de Mhoni Vidente

Mhoni Vidente es una de las astrólogas latinoamericanas más exitosas y se ha ganado el respeto y el cariño de sus seguidores de las redes sociales y los televidentes. Con su estilo directo, cálido y espiritual, la pitonisa cubana-mexicana combina su conocimiento con recomendaciones energéticas para aprovechar los rituales disponibles del universo.

Estas son las predicciones para cada signo del zodiaco en asuntos vinculados al amor, el dinero y la salud. Descubre cuál es la energía cósmica disponible de los astros para obtener una orientación clara y práctica en este jueves 26 de marzo de 2026.

Horóscopo de Mhoni Vidente para cada signo del zodiaco durante la jornada del 26 de marzo de 2026

Hoy, jueves 26 de marzo de 2026, Mhoni Vidente invita a todos los nativos del zodíaco a conectarse con la energía universal, prestar atención a los mensajes del Universo y a actuar desde el corazón. A continuación, el horóscopo completo con consejos para el amor, la salud y el dinero:



Aries : la jornada te impulsa a avanzar en temas personales, pero también a cuidar tu energía emocional. La Luna Creciente en Cáncer puede ayudarte a fortalecer tu base interna antes de tomar decisiones importantes.

: la jornada te impulsa a avanzar en temas personales, pero también a cuidar tu energía emocional. La Luna Creciente en Cáncer puede ayudarte a fortalecer tu base interna antes de tomar decisiones importantes. Tauro : el día favorece el diálogo y los encuentros que aportan cercanía y confianza. Una conversación sincera puede ayudarte a ordenar ideas.

: el día favorece el diálogo y los encuentros que aportan cercanía y confianza. Una conversación sincera puede ayudarte a ordenar ideas. Géminis : la energía disponible te invita a enfocarte en lo que necesitas sostener a largo plazo. La Luna Creciente en Cáncer puede impulsarte a tomar decisiones que aporten mayor seguridad.

: la energía disponible te invita a enfocarte en lo que necesitas sostener a largo plazo. La Luna Creciente en Cáncer puede impulsarte a tomar decisiones que aporten mayor seguridad. Cáncer : la Luna Creciente en tu signo potencia tu sensibilidad y te invita a priorizar lo que te hace sentir bien. Podrías encontrar claridad para iniciar algo que fortalezca tu bienestar general.

: la Luna Creciente en tu signo potencia tu sensibilidad y te invita a priorizar lo que te hace sentir bien. Podrías encontrar claridad para iniciar algo que fortalezca tu bienestar general. Leo : la jornada sugiere bajar el ritmo y prestar atención a lo que ocurre en tu interior. La Luna Creciente en Cáncer puede intensificar emociones si no encuentras espacios de calma.

: la jornada sugiere bajar el ritmo y prestar atención a lo que ocurre en tu interior. La Luna Creciente en Cáncer puede intensificar emociones si no encuentras espacios de calma. Virgo : el día favorece encuentros con personas que te aportan apoyo y nuevas perspectivas. La Luna Creciente en Cáncer impulsa decisiones que buscan estabilidad compartida.

: el día favorece encuentros con personas que te aportan apoyo y nuevas perspectivas. La Luna Creciente en Cáncer impulsa decisiones que buscan estabilidad compartida. Libra : la energía disponible te lleva a enfocarte en objetivos que requieren compromiso y constancia. Una elección consciente puede ayudarte a sostener equilibrio entre lo personal y lo práctico.

: la energía disponible te lleva a enfocarte en objetivos que requieren compromiso y constancia. Una elección consciente puede ayudarte a sostener equilibrio entre lo personal y lo práctico. Escorpio : la jornada despierta tu intuición y tu deseo de profundizar en ciertos temas importantes. La Luna Creciente en Cáncer favorece decisiones que aportan crecimiento y seguridad.

: la jornada despierta tu intuición y tu deseo de profundizar en ciertos temas importantes. La Luna Creciente en Cáncer favorece decisiones que aportan crecimiento y seguridad. Sagitario : el día invita a observar con mayor atención ciertos cambios internos que necesitan tiempo. Una actitud reflexiva puede ayudarte a reorganizar prioridades y a encontrar estabilidad.

: el día invita a observar con mayor atención ciertos cambios internos que necesitan tiempo. Una actitud reflexiva puede ayudarte a reorganizar prioridades y a encontrar estabilidad. Capricornio : la energía disponible pone el foco en tus relaciones y en cómo compartes responsabilidades. La Luna Creciente en Cáncer puede traer mayor cercanía y comprensión mutua.

: la energía disponible pone el foco en tus relaciones y en cómo compartes responsabilidades. La Luna Creciente en Cáncer puede traer mayor cercanía y comprensión mutua. Acuario : la jornada favorece ajustes en tu rutina que pueden ayudarte a sentirte más ordenado. Prestar atención a los detalles puede mejorar tu día a día y tu equilibrio general.

: la jornada favorece ajustes en tu rutina que pueden ayudarte a sentirte más ordenado. Prestar atención a los detalles puede mejorar tu día a día y tu equilibrio general. Piscis: el día despierta creatividad y ganas de conectar con lo que te genera bienestar. La Luna Creciente en Cáncer impulsa momentos de disfrute que también fortalecen tus vínculos.

¿Cuál es tu signo zodiacal según tu fecha de nacimiento?

Según la astrología, si bien el Sol ingresa en cada signo zodiacal en determinadas fechas del año y pueden variar en cada periodo anual, estas son las fechas estimativas de cada casa: