Horóscopo de hoy martes 24 febrero: estas son las predicciones de Mhoni Vidente

Mhoni Vidente es una de las astrólogas latinoamericanas más exitosas y se ha ganado el respeto y el cariño de sus seguidores de las redes sociales y los televidentes. Con su estilo directo, cálido y espiritual, la pitonisa cubana-mexicana combina su conocimiento con recomendaciones energéticas para aprovechar los rituales disponibles del universo.

Estas son las predicciones para cada signo del zodiaco en asuntos vinculados al amor, el dinero y la salud. Descubre cuál es la energía cósmica disponible de los astros para obtener una orientación clara y práctica en este martes 24 de febrero de 2026.

Horóscopo de Mhoni Vidente para cada signo del zodiaco durante la jornada del 24 de febrero de 2026

Hoy, martes 24 de febrero de 2026, Mhoni Vidente invita a todos los nativos del zodíaco a conectarse con la energía universal, prestar atención a los mensajes del Universo y a actuar desde el corazón. A continuación, el horóscopo completo con consejos para el amor, la salud y el dinero:



Aries : el día te impulsa a moverte y liberar tensiones acumuladas a través de la acción consciente. En tus vínculos, la influencia de la Luna en Géminis te invita a comunicar con claridad y evitar impulsos innecesarios.

: el día te impulsa a moverte y liberar tensiones acumuladas a través de la acción consciente. En tus vínculos, la influencia de la Luna en Géminis te invita a comunicar con claridad y evitar impulsos innecesarios. Tauro : la jornada favorece la conexión con lo simple y lo que te brinda estabilidad en tu entorno cotidiano. Avanzar con calma te permitirá sostener lo que estás construyendo.

: la jornada favorece la conexión con lo simple y lo que te brinda estabilidad en tu entorno cotidiano. Avanzar con calma te permitirá sostener lo que estás construyendo. Géminis : la energía del momento potencia tu dinamismo mental y te lleva a buscar variedad para no caer en el aburrimiento. La Luna en Géminis intensifica tu necesidad de expresarte con libertad.

: la energía del momento potencia tu dinamismo mental y te lleva a buscar variedad para no caer en el aburrimiento. La Luna en Géminis intensifica tu necesidad de expresarte con libertad. Cáncer : el día te invita a bajar el ritmo y a escuchar lo que necesitas internamente para sentirte en equilibrio. Actuar con prudencia evitará desgastes innecesarios.

: el día te invita a bajar el ritmo y a escuchar lo que necesitas internamente para sentirte en equilibrio. Actuar con prudencia evitará desgastes innecesarios. Leo : la jornada favorece la interacción social y te impulsa a compartir ideas que pueden abrirte nuevas puertas. La influencia de la Luna en Géminis aporta oportunidades si te mantienes flexible.

: la jornada favorece la interacción social y te impulsa a compartir ideas que pueden abrirte nuevas puertas. La influencia de la Luna en Géminis aporta oportunidades si te mantienes flexible. Virgo : la energía disponible te ayuda a enfocarte en mejorar tu rutina y a ordenar lo que te genera inquietud. En la organización de tus recursos, actuar con criterio será clave para avanzar.

: la energía disponible te ayuda a enfocarte en mejorar tu rutina y a ordenar lo que te genera inquietud. En la organización de tus recursos, actuar con criterio será clave para avanzar. Libra : el día estimula tu necesidad de equilibrio y de rodearte de ambientes que te aporten calma. en lo económico, la Luna en Géminis favorece acuerdos si mantienes una comunicación abierta.

: el día estimula tu necesidad de equilibrio y de rodearte de ambientes que te aporten calma. en lo económico, la Luna en Géminis favorece acuerdos si mantienes una comunicación abierta. Escorpio: la jornada te lleva a profundizar en tus emociones y a transformar ciertas actitudes que ya no te representan. Tomar decisiones con estrategia será fundamental.

la jornada te lleva a profundizar en tus emociones y a transformar ciertas actitudes que ya no te representan. Tomar decisiones con estrategia será fundamental. Sagitario : la energía del día te impulsa a expandirte y a buscar nuevas experiencias que te motiven. En tus proyectos, la influencia de la Luna en Géminis puede traer propuestas interesantes si estás atento.

: la energía del día te impulsa a expandirte y a buscar nuevas experiencias que te motiven. En tus proyectos, la influencia de la Luna en Géminis puede traer propuestas interesantes si estás atento. Capricornio : la jornada favorece el compromiso con tus objetivos y la necesidad de sostener una estructura clara en tu vida. En lo material, actuar con disciplina te dará resultados concretos.

: la jornada favorece el compromiso con tus objetivos y la necesidad de sostener una estructura clara en tu vida. En lo material, actuar con disciplina te dará resultados concretos. Acuario : el día te invita a innovar y a salir de esquemas que ya no te representan. En lo afectivo, la Luna en Géminis aporta frescura y nuevas ideas para avanzar.

: el día te invita a innovar y a salir de esquemas que ya no te representan. En lo afectivo, la Luna en Géminis aporta frescura y nuevas ideas para avanzar. Piscis: la energía disponible te conecta con tu sensibilidad y te pide cuidar tus tiempos de descanso. Mantener límites claros será esencial para evitar confusiones.

¿Cuál es tu signo zodiacal según tu fecha de nacimiento?

Según la astrología, si bien el Sol ingresa en cada signo zodiacal en determinadas fechas del año y pueden variar en cada periodo anual, estas son las fechas estimativas de cada casa: