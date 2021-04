Horóscopo mensual Géminis, abril de 2021 con Padme Vidente

Iniciamos el cuarto mes del año con las predicciones de Padme Vidente. ¡Esto dice tu horóscopo mensual de abril 2021!

Géminis: Tenemos para ti un mes lleno de transformaciones, ya que tu rueda cósmica va a empezar a girar y, efectivamente, vas a empezar a decir: “Oye Padme, es que incluso me gustan olores, sabores, cosas, se me acercan personas y todo yo me estoy transformando”. ¡Felicidades Géminis! Sobre todo recuerda que desde tu cumpleaños empieza a ocupar estos días para efectivamente seguir día a día transformándote y renovándote.