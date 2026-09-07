El horóscopo de Mhoni Vidente de la semana: predicciones en el amor, dinero, salud y energía espiritual del 7 al 11 de septiembre
Las visiones de la astróloga señalan suerte del universo para Cáncer, Virgo, Libra y Aries, pero no son los únicos con mensajes importantes.
El horóscopo de la semana de Mhoni Vidente fue revelado hoy. La famosa astróloga reveló en su canal de YouTube todas las predicciones en el amor, el dinero, la salud y la energía espiritual que llega para cada uno de los signos del zodiaco, especialmente entre el lunes 7 al viernes 11 de septiembre. Estas fueron sus visiones y advertencias.
ARIES
La carta de El Juicio anuncia una semana de éxito, reconocimiento y triunfo. Es momento de tomar decisiones importantes, capacitarte y aprovechar nuevas oportunidades. Cuida tu salud, especialmente el descanso, y evita el insomnio. En el amor, tendrás mayor compatibilidad con Sagitario, Capricornio y Leo.
TAURO
El Ermitaño señala una etapa de abundancia, estabilidad y paciencia. Los resultados llegarán, pero será importante no apresurarlos. Cuida tu equilibrio hormonal y aléjate de chismes o conflictos innecesarios. En el amor, tendrás mayor conexión con Capricornio, Virgo y Escorpión.
GÉMINIS
La carta de El Mundo anuncia una semana de viajes, movimiento y nuevos caminos. Una situación que estaba estancada podría comenzar a avanzar. Prioriza tu salud mental y evita involucrarte en relaciones que puedan generar complicaciones. En el amor, tus signos compatibles serán Piscis, Acuario y Libra.
CÁNCER
Con El Sol, Cáncer tendrá una semana para brillar, avanzar y recibir buenas noticias. Sin embargo, será fundamental mejorar la organización para aprovechar cada oportunidad. Cuida tu alimentación y presta especial atención a tu estómago. En el amor, tendrás compatibilidad con Escorpión, Sagitario y Piscis.
LEO
El As de Oros trae para Leo éxito económico, nuevas oportunidades y pagos inesperados. Una mejora en tus finanzas podría darte mayor tranquilidad, pero evita bajar la guardia ante posibles fraudes o engaños. Cuida también tus dientes. En el amor, tendrás conexión con Virgo, Sagitario y Acuario.
VIRGO
La Torre marca una etapa de cambios que pueden ayudarte a construir una base más sólida, especialmente en temas de patrimonio y estabilidad económica. El estrés podría provocarte dolores de espalda, por lo que será importante cuidar tu bienestar. En el amor, tendrás compatibilidad con Libra, Capricornio y Tauro.
LIBRA
La carta de La Estrella anuncia una semana para brillar, aprender y confiar más en tus capacidades. Nuevos conocimientos podrían abrirte puertas importantes. Cuida tu piel y evita involucrarte en pleitos o asuntos legales que puedan quitarte tranquilidad. En el amor, tendrás afinidad con Cáncer, Géminis y Acuario.
ESCORPIO
La Rueda de la Fortuna anuncia un periodo de suerte, avance y cambios favorables. Una situación que parecía detenida podría comenzar a resolverse a tu favor. Controla tu alimentación y evita caer en dramas o discusiones innecesarias. En el amor, tendrás mayor compatibilidad con Acuario, Piscis y Cáncer.
SAGITARIO
Con El Loco, Sagitario entra en una etapa de dinero rápido, nuevas oportunidades y movimiento. Sin embargo, será fundamental proteger tu energía y pensar bien antes de tomar decisiones impulsivas. Cuida tu vista y garganta, y evita contar tus planes antes de concretarlos. En el amor, eres compatible con Aries, Tauro y Leo.
CAPRICORNIO
La carta de El Carruaje trae un mensaje claro: no te detengas y continúa avanzando profesionalmente. Estás en una etapa favorable para conquistar nuevas metas y demostrar tus capacidades. Cuida tu piel y presta atención a posibles infecciones. En el amor, tendrás conexión con Leo, Virgo y Aries.
ACUARIO
El Emperador coloca a Acuario en una etapa de liderazgo, poder y nuevos comienzos. Es momento de tomar el control de tus decisiones y avanzar con mayor seguridad. Mejora tu alimentación y fortalece tus hábitos de cuidado personal. En el amor, tendrás compatibilidad con Aries, Géminis y Libra.
PISCIS
El As de Bastos anuncia para Piscis una semana de poder, determinación y nuevos proyectos. Tendrás la energía necesaria para luchar por aquello que realmente quieres. Trabaja en tu “yo soberano”, confía en tus capacidades y evita contar tus planes antes de tiempo. En el amor, tendrás mayor conexión con Géminis, Cáncer y Escorpión.