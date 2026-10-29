Horóscopo de Mhoni Vidente: los signos que son bendecidos por el universo con suerte espiritual del 29 al 31 de octubre

El horóscopos de Mhoni Vidente de la semana revela que a partir de hoy jueves 29 al sábado 31 de octubre, cinco signos del zodiaco tienen la bendición del universo con suerte espiritual, que se traduce en renovación interiores, intuición, manifestación de deseos y oportunidades para cerrar ciclos antes de una nueva etapa. Estas fueron sus predicciones:

1. PISCIS

La Estrella ilumina el camino de Piscis con una energía de esperanza, fe y renacimiento. Durante estos días, este signo podrá encontrar señales simbólicas que le ayuden a recuperar la confianza y escuchar los mensajes de su intuición. El cierre de octubre será propicio para agradecer las lecciones del pasado y abrir el corazón a nuevas bendiciones. Su mayor fortuna estará en reconocer que la luz que busca también habita en su interior, según indica el horóscopo .

2. ESCORPIO

El Nueve de Oros anuncia una etapa de reconocimiento personal y abundancia interior para Escorpio. En plena temporada de su signo, los últimos días de octubre invitan a desprenderse de antiguas cargas, honrar el camino recorrido y recuperar el poder sobre su propio destino. La energía mística de Halloween puede convertirse en un símbolo de transformación: dejar morir aquello que ya cumplió su ciclo para permitir que una nueva versión de sí mismo renazca con más fuerza.

3. ACUARIO

El Sol y el Nueve de Copas favorecen simbólicamente la alegría, la gratitud y la conexión con los deseos más profundos de Acuario. Este signo encontrará su mayor fuerza espiritual al dejar atrás los pensamientos que alimentan la incertidumbre y concentrarse en aquello que quiere construir. El universo le recuerda que manifestar no consiste únicamente en pedir, sino también en reconocer las oportunidades y actuar con determinación para acercarse a sus sueños.

4. GÉMINIS

El Juicio anuncia para Géminis un despertar interior que podría ayudarle a comprender situaciones que antes parecían confusas. Su suerte espiritual estará relacionada con escuchar la voz de su conciencia, reconocer las relaciones que ya no le aportan paz y atreverse a tomar decisiones pendientes. Durante estos días, el silencio y la reflexión serán sus mejores aliados para cerrar capítulos y recibir con claridad las nuevas señales de su camino.

El horóscopo para el signo de Géminis.|(Especial/Canva)

5. CAPRICORNIO

El Mago y el Dos de Copas revelan una combinación de voluntad, amor propio y equilibrio emocional. Capricornio tendrá la oportunidad de reconectar con sus capacidades y comprender que cada intención necesita una acción para materializarse. La energía de estos días favorece, como símbolo espiritual, los compromisos consigo mismo, la sanación de los vínculos y la construcción de relaciones basadas en la reciprocidad. Su bendición será descubrir que tiene más herramientas de las que imaginaba para transformar su realidad.