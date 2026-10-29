¡A uno hasta lo mantenía! Quiénes fueron TODOS los novios de Bebeshita antes de Kevyn Contreras en La Granja VIP

Bebeshita está dando mucho de qué hablar en La Granja VIP por su peculiar romance con Kevyn Contreras. Además, esta historia le ha hecho recordar un poco de su pasado en el amor, pues ha confesado que sí se entusiasma rápido con las personas, pero no siempre le corresponden como ella lo desearía. El historial amoroso de Daniela Alexis va de comediantes a modelos, incluyendo a un "galán" al que apoyó económicamente durante una mala racha sin esperar nada a cambio.

¿Quiénes son los ex de Bebeshita? Sus polémicos romances antes de llegar a La Granja VIP

La primera vez que Daniela Alexis, nombre real de la influencer, se mostró enamorada públicamente, fue durante su etapa en "Enamorándonos". Inicialmente, llegó al programa para conquistar a uno de los participantes, pero por su carisma se quedó y empezó a tener citas, hasta que conoció a Óscar Tlatelpa y mantuvieron una relación por varios meses. Terminaron por supuestos celos y siguieron siendo compañeros.

Poco después, Bebeshita empezó a salir con Fredy Ordaz Campos, mejor conocido como "Lapizito". Este noviazgo duró menos de seis meses y la separación fue por una aparente infidelidad de parte de él.

Daniela Alexis “Bebeshita” estuvo en “Enamorándonos” y ahí conoció a algunos de sus ex|ESPECIAL

Otras relaciones que tuvo antes de La Granja VIP, fueron con Rodrigo González, hermano del influencer Aarón Mercury. También confesó haber salido con un famoso cantante de reggaetón al que conoció cuando fue conductora de Venga la Alegría, pero siempre mantuvieron la historia en secreto.

Cuál ha sido la relación más importante de Bebeshita de La Granja VIP y por qué

Entre todas sus "conquistas", Bebeshita tuvo un noviazgo que fue muy importante con Brandon Castañeda, un modelo al que también conoció en "Enamorándonos" y del que se enamoró casi de inmediato. Vivieron juntos y ella llegó a revelar que tuvo que mantenerlo económicante porque él se quedó sin trabajo.

Brandon Castañeda es el exnovio de Bebeshita con el que duró más tiempo|ESPECIAL

Duraron casi dos años, pero se reconciliaron en diferentes ocasiones y todavía a finales del 2025 habían decidido volver a intentarlo. Él le regaló a su "Albondiguita", el cerdito que siempre recuerda en La Granja VIP.