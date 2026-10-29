Luna Menguante: qué debe hacer cada signo durante esta fase lunar de octubre y noviembre 2026

La fase de Luna Menguante de finales de octubre y comienzos de noviembre de 2026 representa, desde la astrología, un período de introspección, limpieza emocional y revisión de objetivos. A diferencia de la Luna Nueva, asociada con los comienzos, esta fase de pérdida de luz se relaciona simbólicamente con los cierres, la liberación de aquello que perdió sentido y la necesidad de recuperar energía antes de iniciar otra etapa.

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En este camino hacia la Luna Nueva del 9 de noviembre, la propuesta es reducir el ritmo, resolver asuntos pendientes y reconocer qué situaciones requieren un cambio. La astrología indica que no se trata de abandonar todos los proyectos, sino de distinguir cuáles merecen continuidad y cuáles necesitan una pausa.

¿Qué debe hacer cada signo del zodiaco durante la Luna Menguante del 29 de octubre al 9 de noviembre?

Aries : procura moderar las reacciones impulsivas y terminar las tareas que has dejado a medias. Liberar tiempo de compromisos innecesarios te permitirá recuperar el enfoque.

: procura moderar las reacciones impulsivas y terminar las tareas que has dejado a medias. Liberar tiempo de compromisos innecesarios te permitirá recuperar el enfoque. Tauro : revisa tus gastos, organiza tus recursos y evita aferrarte a situaciones que ya no te ofrecen seguridad. También será importante reconocer qué necesidades personales has postergado.

: revisa tus gastos, organiza tus recursos y evita aferrarte a situaciones que ya no te ofrecen seguridad. También será importante reconocer qué necesidades personales has postergado. Géminis : reduce las distracciones y dedica tiempo a ordenar tus pensamientos. Aclarar conversaciones pendientes puede ayudarte a dejar atrás malentendidos y recuperar tranquilidad.

: reduce las distracciones y dedica tiempo a ordenar tus pensamientos. Aclarar conversaciones pendientes puede ayudarte a dejar atrás malentendidos y recuperar tranquilidad. Cáncer : presta atención a tus necesidades emocionales y a los vínculos familiares. Establecer límites saludables te permitirá soltar responsabilidades que no te corresponden.

: presta atención a tus necesidades emocionales y a los vínculos familiares. Establecer límites saludables te permitirá soltar responsabilidades que no te corresponden. Leo : evalúa tus objetivos profesionales y reconoce qué esfuerzos necesitan una nueva estrategia. No todo requiere una respuesta inmediata; algunas decisiones mejorarán con tiempo y reflexión.

: evalúa tus objetivos profesionales y reconoce qué esfuerzos necesitan una nueva estrategia. No todo requiere una respuesta inmediata; algunas decisiones mejorarán con tiempo y reflexión. Virgo : revisa tus creencias, planes de estudio o proyectos personales. Desprenderte de expectativas demasiado rígidas te ayudará a avanzar con mayor flexibilidad.

: revisa tus creencias, planes de estudio o proyectos personales. Desprenderte de expectativas demasiado rígidas te ayudará a avanzar con mayor flexibilidad. Libra : organiza los compromisos económicos compartidos y conversa sobre asuntos que has evitado. La transparencia será fundamental para recuperar el equilibrio en tus relaciones.

: organiza los compromisos económicos compartidos y conversa sobre asuntos que has evitado. La transparencia será fundamental para recuperar el equilibrio en tus relaciones. Escorpio : analiza tus vínculos y reconoce qué acuerdos necesitan cambiar. Esta etapa puede servirte para dejar atrás dinámicas que dificultan la confianza mutua.

: analiza tus vínculos y reconoce qué acuerdos necesitan cambiar. Esta etapa puede servirte para dejar atrás dinámicas que dificultan la confianza mutua. Sagitario : reorganiza tus rutinas y presta atención al descanso. Simplificar las tareas cotidianas puede ayudarte a recuperar energía y mejorar tu concentración.

: reorganiza tus rutinas y presta atención al descanso. Simplificar las tareas cotidianas puede ayudarte a recuperar energía y mejorar tu concentración. Capricornio : dedica tiempo a las actividades creativas y a las relaciones que te brindan satisfacción. Deja de lado la exigencia excesiva y permite que el disfrute tenga un lugar en tu agenda.

: dedica tiempo a las actividades creativas y a las relaciones que te brindan satisfacción. Deja de lado la exigencia excesiva y permite que el disfrute tenga un lugar en tu agenda. Acuario : ordena asuntos domésticos y conversa con tus seres queridos sobre necesidades pendientes. Soltar antiguas tensiones puede favorecer un ambiente más tranquilo.

: ordena asuntos domésticos y conversa con tus seres queridos sobre necesidades pendientes. Soltar antiguas tensiones puede favorecer un ambiente más tranquilo. Piscis: revisa tus conversaciones, compromisos y planes inmediatos. Antes de aceptar nuevas responsabilidades, asegúrate de contar con el tiempo y los recursos necesarios.

¿Cuál es la energía disponible de la Luna Menguante antes de la Luna Nueva del 9 de noviembre?

Desde la perspectiva astrológica, la Luna Menguante simboliza una transición entre la culminación de un ciclo y la preparación para otro. Estos son algunos de los aspectos que pueden trabajarse durante esta fase:



Cierre de pendiente s: terminar tareas, resolver conversaciones y atender asuntos que llevan tiempo esperando una respuesta.

s: terminar tareas, resolver conversaciones y atender asuntos que llevan tiempo esperando una respuesta. Limpieza emocional : reconocer sentimientos acumulados y buscar formas saludables de procesarlos.

: reconocer sentimientos acumulados y buscar formas saludables de procesarlos. Organización personal : revisar horarios, compromisos y prioridades para evitar el agotamiento.

: revisar horarios, compromisos y prioridades para evitar el agotamiento. Desapego consciente: identificar hábitos, expectativas o vínculos que necesitan límites o una transformación.