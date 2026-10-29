Luna Menguante: qué debe hacer cada signo durante esta fase lunar de octubre y noviembre 2026
La Luna Menguante invita a cerrar ciclos, ordenar prioridades y dejar atrás hábitos que ya no contribuyen al bienestar. De cara a la Luna Nueva del 9 de noviembre, cada signo del zodiaco podrá aprovechar esta etapa para preparar el terreno para nuevos comienzos.
La fase de Luna Menguante de finales de octubre y comienzos de noviembre de 2026 representa, desde la astrología, un período de introspección, limpieza emocional y revisión de objetivos. A diferencia de la Luna Nueva, asociada con los comienzos, esta fase de pérdida de luz se relaciona simbólicamente con los cierres, la liberación de aquello que perdió sentido y la necesidad de recuperar energía antes de iniciar otra etapa.
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En este camino hacia la Luna Nueva del 9 de noviembre, la propuesta es reducir el ritmo, resolver asuntos pendientes y reconocer qué situaciones requieren un cambio. La astrología indica que no se trata de abandonar todos los proyectos, sino de distinguir cuáles merecen continuidad y cuáles necesitan una pausa.
¿Qué debe hacer cada signo del zodiaco durante la Luna Menguante del 29 de octubre al 9 de noviembre?
- Aries: procura moderar las reacciones impulsivas y terminar las tareas que has dejado a medias. Liberar tiempo de compromisos innecesarios te permitirá recuperar el enfoque.
- Tauro: revisa tus gastos, organiza tus recursos y evita aferrarte a situaciones que ya no te ofrecen seguridad. También será importante reconocer qué necesidades personales has postergado.
- Géminis: reduce las distracciones y dedica tiempo a ordenar tus pensamientos. Aclarar conversaciones pendientes puede ayudarte a dejar atrás malentendidos y recuperar tranquilidad.
- Cáncer: presta atención a tus necesidades emocionales y a los vínculos familiares. Establecer límites saludables te permitirá soltar responsabilidades que no te corresponden.
- Leo: evalúa tus objetivos profesionales y reconoce qué esfuerzos necesitan una nueva estrategia. No todo requiere una respuesta inmediata; algunas decisiones mejorarán con tiempo y reflexión.
- Virgo: revisa tus creencias, planes de estudio o proyectos personales. Desprenderte de expectativas demasiado rígidas te ayudará a avanzar con mayor flexibilidad.
- Libra: organiza los compromisos económicos compartidos y conversa sobre asuntos que has evitado. La transparencia será fundamental para recuperar el equilibrio en tus relaciones.
- Escorpio: analiza tus vínculos y reconoce qué acuerdos necesitan cambiar. Esta etapa puede servirte para dejar atrás dinámicas que dificultan la confianza mutua.
- Sagitario: reorganiza tus rutinas y presta atención al descanso. Simplificar las tareas cotidianas puede ayudarte a recuperar energía y mejorar tu concentración.
- Capricornio: dedica tiempo a las actividades creativas y a las relaciones que te brindan satisfacción. Deja de lado la exigencia excesiva y permite que el disfrute tenga un lugar en tu agenda.
- Acuario: ordena asuntos domésticos y conversa con tus seres queridos sobre necesidades pendientes. Soltar antiguas tensiones puede favorecer un ambiente más tranquilo.
- Piscis: revisa tus conversaciones, compromisos y planes inmediatos. Antes de aceptar nuevas responsabilidades, asegúrate de contar con el tiempo y los recursos necesarios.
¿Cuál es la energía disponible de la Luna Menguante antes de la Luna Nueva del 9 de noviembre?
Desde la perspectiva astrológica, la Luna Menguante simboliza una transición entre la culminación de un ciclo y la preparación para otro. Estos son algunos de los aspectos que pueden trabajarse durante esta fase:
- Cierre de pendientes: terminar tareas, resolver conversaciones y atender asuntos que llevan tiempo esperando una respuesta.
- Limpieza emocional: reconocer sentimientos acumulados y buscar formas saludables de procesarlos.
- Organización personal: revisar horarios, compromisos y prioridades para evitar el agotamiento.
- Desapego consciente: identificar hábitos, expectativas o vínculos que necesitan límites o una transformación.
- Descanso y recuperación: reservar momentos de tranquilidad para reflexionar y recuperar fuerzas.
- Preparación para nuevos comienzos: definir qué objetivos tienen sentido antes de establecer nuevas intenciones con la Luna Nueva del 9 de noviembre.