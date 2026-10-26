Horóscopo de Mhoni Vidente para la semana: predicciones en el amor, dinero y salud a partir de hoy 26 al viernes 30 de octubre

El horóscopo de la semana de Mhoni Vidente revela cómo será la suerte de los signos a partir de hoy lunes 26 de octubre, hasta el viernes 30 de octubre. Con las predicciones en el amor, la salud y el dinero, algunos de los signos están en un proceso de cierre de ciclo, con un mensaje especial del universo que puede ayudarlos a encontrar oportunidades.

ARIES

Las cartas de El Loco y el Siete de Oros anuncian para Aries una etapa de renovación, en la que podrá dejar atrás las preocupaciones económicas y comenzar a construir un futuro más próspero. El cierre de octubre será una oportunidad para sanar la relación con el dinero, recuperar la confianza en sus decisiones y atreverse a explorar nuevos caminos. Sin embargo, las cartas recuerdan que los grandes cambios necesitan tiempo, por lo que será fundamental actuar con paciencia y prudencia. El 30 de octubre podría traer una sorpresa favorable o una oportunidad que despierte tu entusiasmo. Números de la suerte: 12, 38 y 55, según el horóscopo .

TAURO

Con las cartas de La Templanza y el Cuatro de Oros, Tauro recibe un mensaje de equilibrio, fe y estabilidad material. Este periodo será ideal para poner sus intenciones en manos del universo, hacer peticiones desde el corazón y confiar en que sus esfuerzos pueden comenzar a dar frutos. El 27 de octubre será una fecha especial para conectar con su espiritualidad y visualizar aquello que desea atraer a su vida. En el terreno profesional, podrían presentarse nuevos ingresos, reconocimientos o propuestas que impulsen su crecimiento. La clave estará en administrar sus recursos con inteligencia y mantener los pies en la tierra. Números de la suerte: 07, 13 y 19.

GÉMINIS

Las cartas de El Juicio y el Dos de Espadas señalan para Géminis un periodo de reflexión, claridad mental y decisiones importantes. El universo te invita a escuchar tu voz interior y reconocer qué situaciones o relaciones han dejado de aportar algo positivo a tu vida. Alejarte de las personas tóxicas y establecer límites saludables será esencial para recuperar tu tranquilidad y concentrarte en tus objetivos. También será un buen momento para priorizar tu bienestar emocional y dejar de postergar aquellas decisiones que sabes que necesitas tomar. El 29 de octubre será tu día más favorable para cerrar pendientes y abrirte a nuevas posibilidades. Números de la suerte: 11, 20 y 32.

CÁNCER

Con El Mundo y Los Enamorados como guías, Cáncer se prepara para vivir una etapa de armonía, plenitud y conexiones emocionales más profundas. Estas cartas simbolizan la posibilidad de fortalecer vínculos, disfrutar de la compañía de las personas que ama y encontrar mayor equilibrio en su mundo interior. Si has atravesado momentos de incertidumbre, este periodo te invita a recuperar la confianza y reconocer todo lo que has logrado. No obstante, será importante organizar mejor tu tiempo para evitar que las responsabilidades laborales descuiden tu salud y bienestar. El 28 de octubre será una fecha especial para dedicarte a ti y a quienes ocupan un lugar importante en tu corazón. Números mágicos: 01, 16 y 27.

LEO

Las cartas de El Emperador y el Tres de Bastos anuncian para Leo una semana de grandes responsabilidades, retos profesionales y decisiones que pondrán a prueba su capacidad de liderazgo. Tu determinación será una de tus mayores fortalezas, pero el tarot te recomienda observar con atención a quienes te rodean y no confiar ciegamente en promesas que todavía no se han convertido en hechos. En el trabajo, la disciplina y la organización serán fundamentales para avanzar hacia tus metas. No permitas que la prisa te haga pasar por alto detalles importantes: algunas oportunidades necesitan analizarse antes de aceptarlas. El 27 de octubre será un día propicio para definir prioridades y tomar las riendas de tu destino. Números de la suerte: 21, 22 y 25.

VIRGO

Con El Carro y el As de Copas, Virgo recibe una invitación a avanzar con determinación hacia una etapa de mayor seguridad y bienestar. Las cartas favorecen la reflexión sobre el patrimonio, los bienes materiales y los proyectos que pueden ofrecer estabilidad a largo plazo. Si estás considerando una inversión, recuerda analizar cuidadosamente las condiciones antes de comprometer tus recursos. En el plano espiritual, limpiar y ordenar tu hogar puede convertirse en un ritual simbólico para despedirte de lo que ya no necesitas y abrir espacio a nuevas experiencias. El 30 de octubre será una fecha importante para establecer intenciones y visualizar tus próximos objetivos. Números de la suerte: 04, 08 y 25.

LIBRA

La Rueda de la Fortuna y El Papa anuncian para Libra una etapa de movimiento, aprendizaje y oportunidades que podrían impulsar su desarrollo profesional. El trabajo ocupará buena parte de tu atención, pero tus esfuerzos pueden convertirse en una plataforma para alcanzar nuevas metas y obtener reconocimiento. Al mismo tiempo, el tarot te invita a detenerte un momento y preguntarte si la vida que estás construyendo realmente coincide con tus deseos. Organizar tus pendientes, revisar tus prioridades y recuperar el equilibrio entre tus obligaciones y tu bienestar será esencial. El 29 de octubre podría ser una fecha favorable para tomar decisiones que marquen el inicio de una nueva etapa. Números de la suerte: 09, 23 y 27.

ESCORPIO

La energía del Nueve de Oros coloca a Escorpio frente a una etapa de crecimiento personal, independencia y reconocimiento de sus propios logros. En plena temporada de cumpleaños, las cartas te invitan a mirar hacia atrás con gratitud y reconocer cuánto has avanzado, incluso en aquellos momentos en los que parecía difícil encontrar una salida. La abundancia no solo se relaciona con el dinero, sino también con la tranquilidad, la confianza y la libertad de elegir aquello que te hace feliz. Este será un buen periodo para plantearte nuevas metas y permitirte disfrutar de lo que has construido. El 31 de octubre destacará como tu día más favorable para celebrar, agradecer y visualizar tus próximos deseos. Números de la suerte: 02, 18 y 31.

Escorpio: el horóscopo de la semana, según Mhoni Vidente.|(Especial/Canva)

SAGITARIO

El As de Oros y La Luna revelan para Sagitario una combinación de oportunidades materiales e intuición que deberá aprender a escuchar. Si sientes que una etapa ha llegado a su fin, este es un buen momento para soltar aquello que ya no encaja con tus planes y comenzar a imaginar nuevos horizontes. Los viajes, los negocios y los proyectos personales podrían ocupar tus pensamientos, aunque las cartas aconsejan investigar y revisar cada detalle antes de tomar decisiones importantes. No todo lo que parece prometedor es exactamente lo que necesitas, por lo que será fundamental distinguir entre tus intuiciones y tus temores. El 27 de octubre será una fecha ideal para organizar tus próximos pasos y atreverte a pensar en grande. Números de la suerte: 03, 05 y 15.

CAPRICORNIO

Con El Mago y el Dos de Copas, Capricornio recibe un mensaje relacionado con la manifestación, el amor propio y la construcción de relaciones más equilibradas. Las cartas te recuerdan que tienes recursos, habilidades y experiencias que pueden ayudarte a transformar tus circunstancias, siempre que acompañes tus deseos con acciones concretas. En el amor, será importante reconocer tu propio valor y permitir que los vínculos se construyan desde el respeto y la reciprocidad. En el terreno económico, la organización y la constancia pueden ayudarte a fortalecer tu estabilidad. El 30 de octubre será un día especial para establecer intenciones, reconocer tus capacidades y dar el primer paso hacia aquello que deseas atraer. Números de la suerte: 10, 17 y 30.

ACUARIO

Las cartas de El Sol y el Nueve de Copas iluminan el camino de Acuario con un mensaje de optimismo, satisfacción y realización personal. Este periodo te invita a recuperar el entusiasmo, reconocer tus avances y dejar de vivir demasiado pendiente de lo que podría ocurrir en el futuro. Si deseas progresar, será importante establecer un plan de vida con objetivos claros y metas que puedas alcanzar paso a paso. También tendrás la oportunidad de reconocer qué te hace sentir verdaderamente pleno y qué cambios necesitas realizar para acercarte a esa versión de ti mismo que tanto deseas. El 29 de octubre será una fecha propicia para visualizar tus aspiraciones y comenzar a convertirlas en acciones concretas. Números de la suerte: 06, 14 y 29.

PISCIS

Con La Estrella y el Cuatro de Copas, Piscis recibe un mensaje de esperanza, renovación espiritual y apertura a nuevas oportunidades. Las cartas te invitan a conectar con tu fe, pedir aquello que deseas desde lo más profundo de tu corazón y recuperar la confianza en tus capacidades. Sin embargo, también será necesario reconocer las oportunidades que tienes frente a ti, pues permanecer demasiado tiempo en la duda o compararte con los demás podría impedirte avanzar. Deja atrás los complejos, aprende a valorar tus cualidades y recuerda que tu crecimiento comienza cuando decides tratarte con mayor compasión. El 31 de octubre será una fecha especial para agradecer lo aprendido, establecer nuevas intenciones y abrirte a una etapa de mayor seguridad personal. Números de la suerte: 16, 40 y 51.