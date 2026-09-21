El horóscopo de la semana de Mhoni Vidente: predicciones en el amor, dinero y trabajo del 21 al 25 de septiembre

El horóscopo de la semana de Mhoni Vidente ha revelado las predicciones en el amor, el dinero, la salud y el trabajo que le espera a cada uno de los signos en los próximos días. De acuerdo con las visiones de la famosa astróloga, las energías del universo invitan a buscar el bienestar y el camino profesional, pero no todos van a tener el camino fácil. A continuación, el horóscopo de hoy de cada signo.

ARIES

Las cartas te invitan a mirar hacia dos áreas importantes de tu vida: tu bienestar y tu camino profesional. Presta atención a tu salud estomacal y no ignores las señales que te pide tu cuerpo. En el trabajo, el día 24 puede abrir una puerta interesante para avanzar con un proyecto o tomar una decisión que llevas tiempo pensando. El mensaje para ti es claro: deja atrás los lastres del pasado y permite que una nueva etapa comience, según señala el horóscopo .

TAURO

Hay una energía de madurez rodeándote y te recuerda que también debes aprender a elegirte y cuidarte a ti mismo. El día 22 podría traer una sorpresa relacionada con el dinero o un ingreso extra que no esperabas. Además, se avecinan movimientos en el terreno laboral, por lo que será importante no contar todos tus planes antes de tiempo. Avanza con calma y deja que los hechos hablen por ti.

GÉMINIS

La carta de El Emperador aparece para recordarte que tienes fuerza, capacidad de mando y las herramientas necesarias para tomar el control de tu camino. El día 23 tendrá una energía especial para los asuntos laborales y podría marcar un antes y un después en uno de tus proyectos. Sin embargo, hay algo que debes proteger: tu vida personal. No reveles todos tus movimientos, pues no todas las personas que escuchan tus planes tienen buenas intenciones.

CÁNCER

Esta semana las cartas te piden mantener los ojos abiertos. No todo el mundo merece tu confianza, así que observa antes de entregar información o abrir tu corazón. El día 21 aparece como tu momento más favorable y puede traer señales importantes relacionadas con el trabajo y el dinero. Además, se aproxima una etapa de mayor movimiento económico, como una verdadera lluvia de oportunidades. Prepárate para recibir, pero sin bajar la guardia.

LEO

La carta de La Estrella llega con un mensaje poderoso: es tiempo de recuperar tu brillo y recordar todo lo que eres capaz de lograr. El día 24 puede ser especialmente importante para firmar documentos, cerrar acuerdos o poner en orden asuntos pendientes. En el amor, evita jugar con los sentimientos o tratar de controlar las emociones de los demás. Tu verdadera fuerza estará en buscar una relación y una vida más estables.

VIRGO

Después de tu cumpleaños comienza para ti una etapa marcada por una energía de estabilidad y renovación. El día 22 será uno de los momentos más favorables para avanzar y poner en marcha aquello que deseas. También presta atención a tu alimentación y a la manera en que estás cuidando tu cuerpo. Las cartas aconsejan ser prudente con el dinero: evita prestar grandes cantidades y protege aquello que con tanto esfuerzo has conseguido.

LIBRA

La Rueda de la Fortuna gira a tu favor y trae movimiento, oportunidades y posibilidades que podrían cambiar el rumbo de algunos asuntos pendientes. El día 25 será el punto más fuerte de la semana, así que aprovéchalo para dar ese paso que has estado postergando. Es un buen momento para pensar en un emprendimiento, mover un proyecto o resolver asuntos legales. La energía está en movimiento: no tengas miedo de avanzar.

Este es el horóscopo de Libra, según las predicciones de Mhoni Vidente para la semana del 21 al 25 de septiembre.|(ESPECIAL/CANVA)

ESCORPIÓN

El As de Oros anuncia una etapa de oportunidades y crecimiento material. El día 21 será especialmente favorable para tomar decisiones relacionadas con el dinero, el trabajo o un nuevo proyecto. Pero hay un consejo que las cartas repiten: no cuentes todos tus planes. Algunas opiniones podrían venir acompañadas de envidia o malas intenciones disfrazadas de preocupación. Confía más en tu intuición y menos en las voces externas.

SAGITARIO

La carta de El Mago te recuerda que tienes más recursos de los que imaginas. Es momento de pedir, buscar y moverte por aquello que realmente necesitas. El día 23 será clave para abrir nuevas puertas, especialmente en el terreno laboral. En el amor, evita regresar a historias del pasado que ya demostraron no tener el mismo camino que tú. Lo que viene puede ser mucho más interesante si te atreves a mirar hacia adelante.

CAPRICORNIO

La carta del Carro aparece para impulsarte a continuar, incluso si el camino todavía presenta algunos obstáculos. El día 21 será tu momento más poderoso para tomar decisiones y avanzar con determinación. También llega una etapa de limpieza: despréndete de personas, situaciones y energías que sientes que ya no corresponden con tu presente. A veces, para atraer lo nuevo, primero hay que hacer espacio.

ACUARIO

La carta de La Torre puede parecer intensa, pero su mensaje habla de transformación y crecimiento. Algo puede cambiar de manera inesperada para ayudarte a construir una etapa más próspera. El día 24 será especialmente importante para ti. Eso sí, hay una advertencia: no conviertas los problemas de otras personas en una carga propia. Tu energía también necesita descanso, protección y cuidado.

PISCIS

La carta del Juicio llega para pedirte algo muy concreto: no permitas que la preocupación convierta cada situación en un drama. El día 23 será uno de los más favorables de la semana y podría traer un ingreso extra o una noticia relacionada con el dinero. Mantén la cabeza fría, escucha tu intuición y, sobre todo, pisa firme antes de tomar decisiones importantes. Lo que viene necesita de tu calma, no de tus miedos. Tienes que preparate.