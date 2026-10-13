Horóscopo de Nana Calistar hoy, martes 13 de octubre; ese DINERITO extra llegará para estos signos

Se dice mucho que los martes 13 son de mala suerte, pero antes de guardarte en casa y no salir por miedo a las malas vibras, lee lo que tu horóscopo tiene que decir, pues la buena suerte podría estar de tu lado. Recuerda que Nana Calistar ya interpretó todo lo que te espera este martes 13 de octubre de 2026. Aquí te dejamos los mensajes claros de cada uno de los signos del zodiaco, sobre todo lo que necesitas sobre el amor, dinero, trabajo y energía espiritual. Toma nota, esto es lo que debes saber para aprovechar el día al máximo.

¿Cuál es el horóscopo de Aries para hoy, martes 13 de octubre?

Este martes te toca aprender, Aries. Luego de tomar una decisión, vivirás algo que directamente te afectará luego de tomarla. Puedes cambiar de opinión, pero explícalo con mucha honestidad. Si te está perjudicando, no tiene nada de malo aceptar tu error y olvidarse del deseo de demostrar siempre que tú tienes la razón. Reconocer algo así requiere de mucha fuerza de voluntad.

¿Cuál es el horóscopo de Tauro para hoy, martes 13 de octubre?

Este martes podrías cachar a una amistad tuya coqueteándote un poco. Será evidente y dejará de parecer broma. Tal vez después de eso te proponga verse a solas o incluso puede que directamente te diga que le gustas. Antes de responder cualquier cosa, analiza bien lo que quieres y deseas. No se trata de decir que sí porque sí para ya no estar solo.

¿Cuál es el horóscopo de Géminis para hoy, martes 13 de octubre?

Esas ganas de venganza están tocando tu puerta, Géminis. Antes de comenzar a exhibir a alguien, devolverle la humillación o conseguir que las personas le dejen de hablar, tienes que pensar. A veces, el esfuerzo por destruir a alguien puede resultar en un final mucho más doloroso y agotador para los que se vengan que para los que hacen daño constantemente. Exige respeto, pero no pierdas el tiempo fabricando desgracias ajenas.

¿Cuál es el horóscopo de Cáncer para hoy, martes 13 de octubre?

Los chismes y comentarios sobre ti han comenzado a circular en tu círculo. Lo primero que debes hacer es guardar la calma. Después prepara una explicación para las personas más importantes para ti y aquellos que necesitan conocerla. Tu horóscopo indica que llegó el momento de proteger tu nombre con precisión. No es momento de averiguar quién fue el que lo hizo.

¿Cuál es el horóscopo de Leo para hoy, martes 13 de octubre?

Hoy te verán rostro de consejero y tus amistades te buscarán para escucharte y resolver sus problemas. Antes de que te metas en tu papel a dar instrucciones, escucha lo que quieren resolver, pregunta si desean conocer tu opinión o solamente desahogarse. No decidas por esa persona nada respecto a sus problemas. Siempre es mejor preguntar y ahorrarse problemas ajenos.

¿Cuál es el horóscopo de Virgo para hoy, martes 13 de octubre?

El sueldo mejorará, o un dinerito extra podría llegar a tu cuenta. Es posible que llegue la oportunidad de ganar más, recibir un pago pendiente o encontrar un dinerito que tenías olvidado. Sea cual sea el motivo, no te lo gastes. Primero investiga y piensa en qué lo puedes invertir o qué deuda tienes que pagar. Ese dinero tiene un propósito y no es el momento de gastarlo como si no hubiera un mañana.

¿Cuál es el horóscopo de Libra para hoy, martes 13 de octubre?

Este día es para mejorar tus hábitos financieros y no gastar el dinero en lo primero que se te venga a la mente. Separa el dinero que recibas este día y haz una lista de esas cosas que faltan por pagar o compras pendientes. Tu horóscopo te quiere recordar que nada es para siempre y que ese dinero no se quedará para siempre. Es por eso que deberás usarlo sabiamente.

¿Cuál es el horóscopo de Escorpio para hoy, martes 13 de octubre?

Si tienes pareja, puede que las cosas empiecen a sentirse extrañas y que cada uno quiera avanzar a puntos distintos de la relación. Llegó el día perfecto para sentarse a platicar, tomar decisiones concretas para evitar que se hagan preparativos innecesarios. El tiempo que han compartido merece conversaciones honestas.

¿Cuál es el horóscopo de Sagitario para hoy, martes 13 de octubre?

Se sabe que dos personitas te están moviendo el tapete. No es momento de andar jugando. Andas de aquí para allá sin tomar en cuenta que los sentimientos de dos personas están en juego y que ambas merecen claridad de tu parte. No significa que debas elegir a una persona ya para siempre, sino que seas claro y respetuoso con las emociones de los demás.

¿Cuál es el horóscopo de Capricornio para hoy, martes 13 de octubre?

Este martes podrías generar un nuevo vínculo con una persona que podría generarte mucha emoción. Si te da miedo, reconoce lo que está pasando y habla del tema cuando los problemas son concretos y no tu imaginación. Llegó el momento de permitirte tener encuentros agradables sin ir buscando que algo esté fallando todo el tiempo.

¿Cuál es el horóscopo de Acuario para hoy, martes 13 de octubre?

Una llamada inesperada podría cambiar tus planes este día. Antes de que canceles todo, anota qué es lo que está pasando para tomar una decisión más certera con base en la forma en la que esto te afecta. Tu horóscopo pondrá a prueba la forma en la que te organizas y haces que las cosas sigan funcionando. La paciencia será tu mejor arma.

¿Cuál es el horóscopo de Piscis para hoy, martes 13 de octubre?

Llegó el momento de ponerte los pantalones y decir: “Ya basta”. No permitas más que te ridiculicen; llegó el momento de dejar de soportarlo. Señala que ee comentario no te gusta y, si insiste en que debes soportarlo, retírate. No aceptes lo que para ti es maltrato, pero tampoco seas cruel al defenderte. No se trata de hacerle una herida más grande, sino de no dejar que te lastimen.