Horóscopo de Nana Calistar hoy sábado 1 de agosto del 2026 para cada signo: ¿Qué le espera a tu signo en agosto?

El inicio de agosto marca un momento para reflexionar; como lo menciona Nana Calistar: reducir el ritmo y enfocarse en lo verdaderamente importante. Los 12 signos del zodiaco recibirán un mensaje distinto durante este mes.

Predicciones de Nana Calistar para Aries

El mes de agosto llega para enseñarte que debes bajar un poco la velocidad y poner los pies sobre la tierra. Tu cabeza se ha vuelto un enjambre de pendientes, preocupaciones y pensamientos que no te dejan descansar ni un solo momento. Es momento de entender que no puedes cargar el mundo sobre tus hombros.

Predicciones de Nana Calistar para Tauro

Agosto llegará para quitarte esa venda de los ojos que llevas tiempo cargando. Este inicio de mes verás la verdad sobre aquella persona de la que tienes ciertas dudas. No se trata de que todos sean malos, sino de que por fin dejarás de idealizar a quien nunca fue tan sincero contigo

Predicciones de Nana Calistar para Géminis

El inicio de mes llega para darte una sacudida de realidad, para recordarte que dejes de buscar cariño donde nunca existió. Has perdido demasiado tiempo intentando llamar la atención de personas que, si son sinceras.

Predicciones de Nana Calistar para Cancer

Agosto llega para recordarte que debes dejar de esperar tanto de las personas, pues no todo el mundo merece tu manera de querer. No significa que debas desconfiar de todos, pero sí de comprender que debes actuar con mayor cautela.

Predicciones de Nana Calistar para Leo

En agosto entrarás en una etapa en donde las coincidencias dejarán de ser simples casualidades y comenzarán a convertirse en señales muy claras. Debes estar atento a lo que te rodea y tomar las oportunidades cuando se presentan.

Predicciones de Nana Calistar para Virgo

Es momento de que te des cuenta de que no debes arreglar lo que no está descompuesto nomás porque amaneciste con ganas de moverle a todo. No confundas necesidad de crecer con necesidad de destruir lo que tanto trabajo te costó por una mala gestión de emociones.

Predicciones de Nana Calistar para Libra

El inicio de agosto llega para ponerte a prueba, pero descubrirás que no todo lo que te emociona te conviene. Podrías comenzar a sentir una atracción muy fuerte por una persona que ya tiene un compromiso o que no está completamente libre.

Predicciones de Nana Calistar para Escorpión

Este primero de agosto te pondrá a prueba, pero para bien. Pues aunque en los últimos meses sentiste que todo cambió, este nuevo ciclo traerá oportunidades que empezarán a recompensar todo el esfuerzo que has hecho en silencio.

Predicciones de Nana Calistar para Sagitario

Agosto te sorprenderá al enfrentarte a situaciones que llevas mucho evitando. Ya es momento de dejar de justificar relaciones, amistades y situaciones que dejaron de hacerte bien hace mucho tiempo. Es momento de hacerse las preguntas difíciles por el bien de tu futuro.

Predicciones de Nana Calistar para Capricornio

Este mes de agosto llega para dejarte en claro que debes dejar de cargar con personas que, a pesar de todo lo que haces por ellas, no te valoran. Es momento de cambiar la estrategia. No se trata de convertirte en una mala persona, sino de aprender a poner límites

Predicciones de Nana Calistar para Acuario

Este inicio de mes llega para recordarte que los problemas no siempre nacen dentro de las relaciones, sino también de personas externas Si tienes pareja, presta mucha atención porque podrían surgir diferencias provocadas por terceros.