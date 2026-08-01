¿No habrá práctica este sábado en la cocina oculta? Las participantes de MasterChef 24/7 especulan sobre la posibilidad

Un aspecto que posiblemente nadie consideró después de que no se definiera a un portador del Pin del Chef el pasado lunes fue que no habría una figura que decidiera a los cocineros que podrían practicar en la cocina oculta, hecho que fue tema de conversación hasta que terminó la gala de salvación de este 31 de julio entre Claudia, Ixdit y Flor. ¿Qué fue lo que especularon las participantes? Te lo contamos a continuación.

Una vez que los participantes volvieron al Mundo MasterChef después de que Flor y Ramahá subieran al balcón, las tres cocineras hablaron sobre la práctica de este sábado 1 de agosto; sin embargo, fue Claudia quien les recordó que seguramente no se llevaría a cabo debido a que no existe un portador del Pin del Chef que determine a los cocineros que puedan ir a la cocina oculta del reality show.

Cabe recordar que debido al bajo desempeño de los 12 mejores cocineros de MasterChef 24/7, no se designó a un portador del Pin del Chef el pasado lunes 27 de julio.

Ante el comentario de Claudia, Ixdit apuntó que pese a la ausencia de un portador de la insignia, la práctica en la dark kitchen debería realizarse por "deber" y comentó que la elección de los cocineros podría venir de la propia producción del reality show.

Luego de que Flor destacara la costumbre de preparar comidas caseras en la dark kitchen, Ixdit compartió que lleva cerca de un mes que no practica los sábados en la cocina oculta del Mundo MasterChef.

¿Cuál es el siguiente evento de MasterChef 24/7?

El próximo domingo conoceremos al nuevo eliminado de MasterChef 24/7 y los cocineros con mandiles negros son Ixdit, Jazmín, Lancer, Luis, Michelle, Carmen, Daniela y Julio; la transmisión comenzará en punto de las 08:00 PM por la señal de Azteca UNO.

Puedes votar por tu cocinero favorito en el siguiente enlace para salvarlo de la eliminación del 2 de agosto.

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