5 diseños de uñas naranja que serán tendencia en agosto y elevarán cualquier look de verano-otoño

El cambio de temporada también se refleja en las tendencias de belleza y durante agosto las uñas en tonos naranja prometen convertirse en las favoritas de quienes buscan un estilo fresco, elegante y fácil de combinar, descubre las distintas versiones que se adaptan tanto a los últimos días del verano como al inicio del otoño.

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Si estás pensando en renovar tu manicura, estos diseños en tonos naranja son una apuesta segura para hacer lucir tus manos durante estos días, además, elegir este color aportará luminosidad a las manos y combinarán con prendas en tonos tierra, blancos, denim, beige e incluso colores intensos.

5 diseños de uñas color naranja para lucir en agosto

1.- Naranja mandarina con brillo

Elegir darle color a tus uñas con un color naranja mandarina con efecto brillante hará que tus manos sean las protagonistas durante estos días de agosto, este diseño destaca por su acabado pulido, luminoso y elegante portar estos tonos harán que tu manicura sea llamativo pero sin la necesidad de agregar detalles adicionales.

2.- Francesa con naranja

La clásica manicura francesa es uno de los diseños que se han convertido en los más solicitados debido a la elegancia que transmiten, sin embargo, sustituir el blanco por un tono naranja harán que se convierta en una opción minimalista y perfecta para quienes prefieren diseños discretos con un toque de color.

3.- Efecto aura en tonos durazno

Las uñas con efecto aura continúan en tendencia y durante esta temporada se llevarán con una mezcla de naranja, durazno y coral, este diseño destaca por tener una técnica de degradados, el elegir este diseño hará que tus uñas tengan profundidad y estilo.

4.- Naranja terracota

Para quienes ya quieren adelantarse al otoño, el naranja terracota será una de las propuestas más elegantes. Es un diseño ideal tanto para el día, noche y eventos especiales.

5.- Flores u hojas otoñales

Los diseños minimalistas donde se aplica un color de manera uniforme pero una o dis uñas destacan por tener un diseño de flores, cítricos e incluso hojas secas crea una manicura juvenil, fresca y perfecta para recibir el otoño.