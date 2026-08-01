Zahie Téllez, Chef de MasterChef 24/7 destaca la importancia de la sal y la pimienta en la preparación del pollo rostizado

La gala de salvación de MasterChef 24/7 comenzó con altas dosis de emoción debido a que al final de esta noche solamente un par de cocineros podrán subir al balcón y así evitar el próximo domingo de eliminación; sin embargo, Jazmín, quien ganó el reto express de este día, consiguió una importante ventaja que podría ayudarla a salvarse y es que pudo valerse de la ayuda de la Chef Zahie Téllez, quien compartió sus valiosos conocimientos con la participante.

Luego de que Claudia Lizaldi le revelara a Jazmín y al público que seguía la transmisión de la gala que la cocinera tendría cinco minutos de asesoría del Chef de su elección, la participante decidió valerse de la ayuda de Zahie Téllez para preparar el platillo designado en la votación, el cual se trataba de pollo rostizado, calabaza al grill y crema de epazote.

Durante la visita de Zahie Téllez, y después de señalar que no esperaba ser elegida por Jazmín, la Chef le hizo un par de valiosas observaciones, ya que le recomendó sellar el pollo y meterlo al horno cuando estuviera listo. Además, le dijo que sería apropiado cortarlo de manera sesgada para su posterior presentación.

Por otro lado, la Chef le dijo a Jazmín que siempre le pusiera sal y pimienta a las pechugas del pollo y posteriormente las dejara reposar por un momento con el fin de que los ingredientes puedan absorber; después, podría proceder a sellar la proteína.

Cabe señalar que durante la primera degustación, Jazmín recibió la servilleta del Chef Poncho Cadena debido a la destacada calidad de su platillo y pasó directamente al siguiente reto de la gala.

¿Cuál es el siguiente evento de MasterChef 24/7?

El próximo domingo conoceremos al nuevo eliminado de MasterChef 24/7 y los cocineros con mandiles negros (hasta el momento) son Ixdit, Jazmín, Flor, Lancer, Luis, Michelle, Carmen, Ramahá, Daniela y Julio; la transmisión comenzará en punto de las 08:00 PM por la señal de Azteca UNO.

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