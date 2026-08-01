¿Qué son las papas aplastadas y por qué son tan populares en MasterChef 24/7?
Se trata de una guarnición a la que recurren con frecuencia los cocineros de MasterChef 24/7.
¿Has notado que los cocineros de MasterChef 24/7 suelen preparar papas aplastadas durante las galas? Pues si a ti también se te antojaron, aquí te vamos a explicar qué son exactamente y cómo se preparan para que las repliques en casa.
Este acompañamiento se ha convertido en una solución brillante dentro del programa por su versatilidad y su asombroso contraste de texturas. Su popularidad radica en que ofrece lo mejor de dos mundos: un exterior dorado e intensamente crujiente que contrasta a la perfección con un centro esponjoso y suave, ideal para acompañar desde cortes de carne hasta aves o pescados.
Las papas aplastadas son una preparación que consiste en cocer las papas enteras, generalmente con cáscara, hasta que estén suaves. Después se aplastan ligeramente y se condimentan. Finalmente se hornean o cocinan en una freidora de aire hasta que la superficie quede dorada y crujiente, mientras el interior permanece suave y cremoso.
¿Cómo se preparan las papas aplastadas?
La magia de las papas aplastadas no requiere de una técnica sumamente compleja, sino de dominar dos etapas de cocción clave que garantizan ese acabado perfecto que tanto buscan los jueces.
El proceso comienza seleccionando papas pequeñas o tipo baby, las cuales se hierven enteras en agua bien con sal hasta que alcancen un punto tierno, pero manteniendo su estructura sin deshacerse. Una vez cocidas, se escurren y se colocan sobre una bandeja para horno. Aquí llega el momento crucial que les da su nombre: con la base de un vaso, una taza o una espátula plana, se ejerce una ligera presión hasta que la piel se rompa y el interior se expanda suavemente, conservando la pieza entera.
Para culminar la preparación, se bañan generosamente con un chorro de aceite de oliva o mantequilla derretida, y se sazonan con sal gruesa, pimienta y hierbas aromáticas como romero o tomillo. Posteriormente, se introducen a un horno a alta temperatura —o en su defecto, a una freidora de aire— hasta que los bordes adquieran un tono dorado y una textura crujiente insuperable.