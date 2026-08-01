¿Cómo saber si una piña está lista para comerse? La Chef Zahie Téllez comparte el valioso tip en MasterChef 24/7

El nivel de los cocineros de MasterChef 24/7 ha subido significativamente desde el desastroso inicio de esta semana y en la gala de salvación mostraron el nivel que han adquirido en la competencia, sobre todo en el segundo reto, ya tuvieron que hacer creaciones con los domos de chocolate que habían preparado previamente en el Mundo MasterChef; sin embargo, cinco participantes recibieron los consejos de los paladares más exigentes de México, entre ellos, la Chef Zahie Téllez.

Ramahá, Jazmín, Carmen, Flor y Julio fueron los cocineros que pasaron al segundo reto de la noche y tuvieron la encomienda de preparar rellenos para sus cúpulas de chocolate, las cuales prepararon durante la clase magistral de la Chef Sofía Camacho, quien visitó la cocina más poderosa de México para calificar las propuestas culinarias de los cinco concursantes.

Durante una visita a la estación de Flor, la Chef Zahie Téllez, acompañada de Sofía Camacho, buscó conocer los pormenores de la preparación de la cocinera, quien les comentó que buscaría hacer un crumble de coco y un mousse de maracuyá con piña y unos trozos de coco, propuesta que provocó que la Chef le compartiera un valioso consejo.

Debido a la presencia de la piña en la preparación de Flor, la Chef le comentó al público en casa que la manera en la que se puede saber con certeza si la fruta está lista para comerse es retirando una de sus hojas y si se desprende con facilidad, quiere decir que ya está buena para disfrutarse.

Cabe señalar que durante la degustación, Flor recibió muy buenos comentarios y se convirtió en una de las cocineras en subir directamente al balcón.

¿Cuál es el siguiente evento de MasterChef 24/7?

El próximo domingo conoceremos al nuevo eliminado de MasterChef 24/7 y los cocineros con mandiles negros son Ixdit, Jazmín, Lancer, Luis, Michelle, Carmen, Daniela y Julio; la transmisión comenzará en punto de las 08:00 PM por la señal de Azteca UNO.

Desde este momento, puedes votar por tu cocinero favorito en el siguiente enlace para salvarlo de la eliminación del 2 de agosto.

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