Horóscopo de Nana Calistar para hoy lunes 16 de febrero de 2026; estas son las predicciones para los 12 signos del zodiaco: amor, dinero, buena fortuna o golpes de suerte en la lotería

Nana Calistar ya tiene listo su horóscopo de hoy lunes 16 de febrero de 2026; es por ello que, los 12 signos del zodiaco deberán estar listos para leer las predicciones de la experta, la cual visualiza mucho dinero, amor, fortuna y trabajo para algunos, pero también da recomendaciones para evitar traiciones, peleas o decepciones.

Esto dice Nana Calistar a los nacidos bajo el signo de Aries hoy 16 de febrero

Nana Calistar les dice a los regidos bajo el signo de Aries que, para hoy lunes 16 de febrero, la energía está muy intensas, te sacudirán el alma y de igual manera te dicen que dejes de andar mendigando amor; se vienen momentos muy buenos en cuestión de dinero, pero no lo gastes a lo tonto, paga lo que debes.

¿Qué le depara a Tauro hoy 16 de febrero?

Nana Calistar les dice a los regidos por el signo de Tauro que, esta fecha llega con muchas cachetadas emocionales para que te despiertes y digas ya basta. Llegan cambios muy importantes en relaciones y cuestiones personales; tranquilo y tranquila, es parte del proceso.

De acuerdo con Nana Calistar, los Géminis deben estar atentos hoy 16 de febrero

Esta fecha llega con una advertencia muy clara, cuidado con una amistad de piel blanca, anda hablando mucho y podría traerte problemas por andar de lengua larga; recuerda que, no todo el que te sonríe es amigo.

Estas son las predicciones para los Cáncer de hoy lunes 16 de febrero

Se van a marcar cambios importantes en tu vida, vas a tener que moverte de tu zona de confort y es tiempo de poner un negocio, ese que tanto has querido y soñado, puesto que, en estos tiempos, se te puede dar mejor de lo que piensas.

Leo y lo que le depara el destino para hoy lunes 16 de febrero

Mi Rey de la Selva, llegan movimientos importantes en tu vida y tu economía se fortalece, liberación financiera y además, pagarás todo lo que debes, te sobrará y hasta podrás gastar en tus seres queridos, eso sí, guarda un puño para que puedas invertir en negocios; no confíes en cualquiera porque podrías llevarte una sorpresa muy mala.

¿Qué le dice el Universo a los regidos bajo el signo de Virgo hoy 16 de febrero?

Tendrás cambios para que dejes de vivir pegado en el suelo y te pongas las pilas de una buena vez, ya no estés esperando que todo se acomode, hazlo tú. Levántate y haz que suceda.

Las predicciones de Libra para hoy lunes 16 de febrero

Esta fecha viene con una lección bien clara, ya no sufras por esa persona que te interesa y que no te busca o que mejor dicho, no mueve ni la uña del pie chiquito por estar contigo; no dependas de nadie porque tu vida sólo te corresponde a ti no a quien aparece cuando quiere.

Los que le tiene deparado el destino a los Escorpio hoy lunes 16 de febrero

Alerta en la familia; esta fecha te dará noticias que podrían moverte el tapete y desestabilizarse en emociones; pero, relax no te aceleres o imagines escenarios con tragedias antes de que pasen.

¿Qué dice Nana Calistar sobre Sagitario hoy lunes 16 de febrero?

Vienen días con energías muy movidas, de esas que se acomodan para que el Universo pueda ponerte el camino más a tu favor; muchos sueños se van a hacer realidad, pero no porque caigan del cielo, sino porque has estado trabajando en ellos, tú sigue.

Capricornio y lo que le espera hoy lunes 16 de febrero

Te darán un jalón de orejas bien bueno, y es que el Universo no perdona; recuerda que no debes aflojar sin protección y menos con personas que ni conoces bien; podrías exponerte a infecciones o problemas de salud.

¿Qué dice Nana Calistar sobre los Acuario para hoy lunes 16 de febrero?

Es probable que te lleguen noticias de una expareja que te va a mover de nuevo o mejor dicho, te hará sentir malas vibras; no te alteres y si esa persona ya no tiene nada qué ver en tu vida, a la fregada, bloquea a todos los que tengan que ver con ella o él.

Las predicciones y recomendaciones para Piscis hoy lunes 16 de febrero

Vas a estar como barco en altamar, tus emociones estarán al tope y una amistad te buscará para pedirte un consejo o soltarte un chisme, escucha, pero no cargues problemas ajenos que ni te corresponden y que luego ahí estás mortificándote por asuntos que no son tuyos.

