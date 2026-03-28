Horóscopo de HOY sábado 28 de marzo: estas son las predicciones de Mhoni Vidente

Mhoni Vidente es una de las astrólogas latinoamericanas más exitosas y se ha ganado el respeto y el cariño de sus seguidores de las redes sociales y los televidentes. Con su estilo directo, cálido y espiritual, la pitonisa cubana-mexicana combina su conocimiento con recomendaciones energéticas para aprovechar los rituales disponibles del universo.

Estas son las predicciones para cada signo del zodiaco en asuntos vinculados al amor, el dinero y la salud. Descubre cuál es la energía cósmica disponible de los astros para obtener una orientación clara y práctica en este sábado 28 de marzo de 2026.

Horóscopo de Mhoni Vidente para cada signo del zodiaco durante la jornada del 28 de marzo de 2026

Hoy, sábado 28 de marzo de 2026, Mhoni Vidente invita a todos los nativos del zodíaco a conectarse con la energía universal, prestar atención a los mensajes del Universo y a actuar desde el corazón. A continuación, el horóscopo completo con consejos para el amor, la salud y el dinero:



Aries : la jornada te impulsa a moverte con determinación, pero será clave no sobrecargarte para sostener tu energía. Una decisión tomada con claridad puede mejorar tanto tu entorno cercano como tu organización diaria.

: la jornada te impulsa a moverte con determinación, pero será clave no sobrecargarte para sostener tu energía. Una decisión tomada con claridad puede mejorar tanto tu entorno cercano como tu organización diaria. Tauro : el día favorece la tranquilidad y la conexión con lo que te hace sentir seguro. Un momento compartido puede fortalecer un vínculo mientras ordenas tus asuntos urgentes.

: el día favorece la tranquilidad y la conexión con lo que te hace sentir seguro. Un momento compartido puede fortalecer un vínculo mientras ordenas tus asuntos urgentes. Géminis : la energía disponible activa tu mente y te invita a intercambiar ideas que abren nuevas posibilidades. Organizar tus prioridades te ayudará a mantener estabilidad y avanzar con mayor claridad.

: la energía disponible activa tu mente y te invita a intercambiar ideas que abren nuevas posibilidades. Organizar tus prioridades te ayudará a mantener estabilidad y avanzar con mayor claridad. Cáncer : la jornada invita a priorizar tu mundo interno y rodearte de lo que te genera calma. Una elección consciente puede ayudarte a sostener equilibrio en lo que vienes construyendo.

: la jornada invita a priorizar tu mundo interno y rodearte de lo que te genera calma. Una elección consciente puede ayudarte a sostener equilibrio en lo que vienes construyendo. Leo : el día despierta entusiasmo y ganas de disfrutar de momentos que te conecten con otros. También podrías sentir mayor confianza para avanzar en decisiones importantes.

: el día despierta entusiasmo y ganas de disfrutar de momentos que te conecten con otros. También podrías sentir mayor confianza para avanzar en decisiones importantes. Virgo: la energía disponible sugiere prestar atención a tu rutina y a los pequeños detalles. Ajustar hábitos puede ayudarte a sentirte más ordenado y con mayor claridad.

la energía disponible sugiere prestar atención a tu rutina y a los pequeños detalles. Ajustar hábitos puede ayudarte a sentirte más ordenado y con mayor claridad. Libra : la jornada favorece encuentros y conversaciones que aportan armonía. Una actitud abierta puede ayudarte a fortalecer vínculos y encontrar soluciones prácticas.

: la jornada favorece encuentros y conversaciones que aportan armonía. Una actitud abierta puede ayudarte a fortalecer vínculos y encontrar soluciones prácticas. Escorpio : el día impulsa a enfocarte en tus objetivos con mayor determinación. Una decisión prudente puede ayudarte a sostener estabilidad en lo que proyectas.

: el día impulsa a enfocarte en tus objetivos con mayor determinación. Una decisión prudente puede ayudarte a sostener estabilidad en lo que proyectas. Sagitario : la energía disponible despierta tu curiosidad y tus ganas de explorar nuevas ideas. Encontrar un equilibrio entre entusiasmo y responsabilidad será clave para avanzar.

: la energía disponible despierta tu curiosidad y tus ganas de explorar nuevas ideas. Encontrar un equilibrio entre entusiasmo y responsabilidad será clave para avanzar. Capricornio : la jornada invita a observar con mayor profundidad ciertas emociones que influyen en tus decisiones. Tomarte un tiempo para reflexionar puede ayudarte a reorganizar prioridades.

: la jornada invita a observar con mayor profundidad ciertas emociones que influyen en tus decisiones. Tomarte un tiempo para reflexionar puede ayudarte a reorganizar prioridades. Acuario : el día favorece el intercambio con personas que aportan nuevas perspectivas. Una conversación puede abrir oportunidades que impacten en tu estabilidad.

: el día favorece el intercambio con personas que aportan nuevas perspectivas. Una conversación puede abrir oportunidades que impacten en tu estabilidad. Piscis: la energía disponible te impulsa a enfocarte en lo que realmente deseas sostener a largo plazo. Cuidar tus tiempos y organizar tus prioridades te permitirá avanzar con mayor tranquilidad.

¿Cuál es tu signo zodiacal según tu fecha de nacimiento?

Según la astrología, si bien el Sol ingresa en cada signo zodiacal en determinadas fechas del año y pueden variar en cada periodo anual, estas son las fechas estimativas de cada casa: