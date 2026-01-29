Horóscopo de Sagitario para febrero 2026: Estas son las predicciones para tu signo

Febrero de 2026 llega como un mes de redefinición de objetivos para las personas de Sagitario . La energía del universo impulsa a mirar más allá de los límites conocidos y a replantear proyectos personales, profesionales y emocionales.

Con el entusiasmo característico del signo activado, Sagitario sentirá el impulso de avanzar, pero también la necesidad de ordenar ideas y prioridades. Según la astrología , será un período clave para revisar decisiones recientes, fortalecer la confianza y abrirse a nuevas posibilidades sin perder de vista la responsabilidad que implican los cambios.

Predicciones para Sagitario en febrero 2026, según la astrología

En el plano laboral y académico, febrero favorece la planificación a largo plazo, los estudios, los viajes y los proyectos vinculados al crecimiento personal. Pueden surgir oportunidades interesantes que amplíen el horizonte profesional. Pero será fundamental evaluar los tiempos y recursos disponibles antes de comprometerse plenamente.

A nivel afectivo, el mes invita a sincerarse y a expresar con claridad deseos y expectativas. Las relaciones atravesarán momentos de diálogo profundo que permitirán fortalecer vínculos existentes o redefinir aquellos que ya no resuenan. Para los solteros, febrero puede traer encuentros estimulantes que despierten el interés por nuevas experiencias compartidas.

La influencia de Júpiter, la Luna y el eclipse del 17 de febrero de 2026 en la vida de los nativos de Sagitario

Júpiter, planeta regente de Sagitario, activa durante febrero una energía expansiva que impulsa la confianza, el optimismo y la búsqueda de sentido. Sus alineaciones favorecen la toma de decisiones orientadas al crecimiento: siempre que se mantenga una mirada realista y se eviten los excesos o promesas difíciles de sostener.

La Luna Llena en Leo del 1 de febrero potenciará la necesidad de expresión personal, reconocimiento y creatividad, iluminando los deseos que buscan manifestarse. Por su parte, la Luna Nueva junto con el eclipse de Sol en Acuario del 17 de febrero marcarán un inicio de ciclo poderoso, ideal para sembrar intenciones relacionadas con la innovación, los cambios y la apertura a nuevas formas de pensar y proyectarse a futuro.