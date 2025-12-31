Las 4 impactantes predicciones de Mhoni Vidente para 2026 que cambiarían al mundo como lo conocemos

Mhoni Vidente reveló las predicciones de los horóscopos y los acontecimientos más importantes que pasarán en 2026, hechos que podrían cambiar al mundo por completo como lo conocemos.

En su canal de YouTube, la famosa astróloga cubana explicó que los signos dominantes en esta nueva era, a la que llamó “Año del Cero”, son ACUARIO, ARIES, LEO, LIBRA y TAURO.

Asimismo, reveló una visión que tuvo sobre los hechos más importantes, señalando que serán 4 los más impactantes.

Una a una, las predicciones de Mhoni Vidente para el año 2026

Será el PEOR año para líderes mundiales : Mhoni Vidente prevé que el 2026 tendrá “la peor situación” que vivirá la humanidad que podrían detonar guerras. Un líder político morirá.

: Mhoni Vidente prevé que el 2026 tendrá “la peor situación” que vivirá la humanidad que podrían detonar guerras. Un líder político morirá. Habrá un nuevo inicio para la humanidad : habrá un acontecimiento importante que cambiará la forma de pensar de toda la humanidad.

: habrá un acontecimiento importante que cambiará la forma de pensar de toda la humanidad. Es el año de los jóvenes : habrá muchas marchas para tumbar dictaduras.

: habrá muchas marchas para tumbar dictaduras. Hay una rebelión contra el Vaticano: habrá una orden mundial que manipulará la religión en todo el mundo, según la vidente.

Mhoni Vidente reveló los horóscopos de la última semana de 2025. |(FACEBOOK Mhoni Vidente / Canva)

Cabe señalar que, aunque Mhoni Vidente ha acertado en algunas predicciones , sus visiones carecen de ciencia comprobada, por lo que deben tomarse con cautela y desde la perspectiva de la astrología.

Además, todavía queda un día del 2025, y algunos signos lo están sintiendo a través de energías negativas. ¿Cuáles son? Según Mhoni Vidente, son 4.

Los 4 signos que están castigados y cerrarán el año con mala suerte

Virgo, Escorpio, Acuario y Piscis se preparan para un cierre de año con obstáculos, señales de alerta y asuntos inconclusos que pondrán a prueba su capacidad para cerrar ciclos.

Mhoni Vidente reveló las predicciones del 2026 para cada signo.|(FACEBOOK Mhoni Vidente / Freepik)