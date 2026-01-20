Los 4 signos que dominan la semana y serán bendecidos, según los horóscopos de Mhoni Vidente

Mhoni Vidente reveló los horóscopos de la semana y señaló que 4 de los signos lo tienen todo para dominarla, con buena suerte y bendiciones que marcarán un antes y un después este año.

En su canal de YouTube, la famosa astróloga explicó las predicciones que tienen los astros para Leo, Aries, Acuario y Libra. A continuación te explicamos lo que dijo con detalles:

LEO : Es el signo más fuerte de la semana. Tiene el poder de pedir y se le cumplirá, según los astros. Además, el día jueves representa un día importante en su año, con materialización de planes, cambios positivos y poder personal.

ARIES : Tiene una racha positiva muy clara. Hay crecimiento económico, 5 golpes de suerte, algo que no se repite en muchos signos y no es tan común. Asimismo, tendrá el inicio de una transformación personal importante.

ACUARIO : Es una semana clave de justicia y equilibrio. Habrá resoluciones pendientes importantes, 3 golpes de suerte y tendrá que depurar a personas tóxicas, con avance laboral.

LIBRA: Es una semana llena de fuerza y recompensas. Tiene una resolución de asuntos atrasados e ingresos extra. Está en un buen momento para su imagen personal y crecimiento.

Mhoni Vidente subrayó que, aunque estos signos dominan las energías del 19 al 23 de enero de 2026, hay otros signos que también aprovechan esas vibraciones, como Sagitario y Piscis, que tendrán estabilidad económica, emocional y oportunidades en sus trabajos.

En cambio, los demás signos del zodiaco tendrán una semana de ajustes, aprendizaje y reflexión, por lo que tendrán que detenerse un momento para pensar en qué están haciendo mal.

Estos son los horóscopos de Mhoni Vidente.|(FACEBOOK / Mhoni Vidente)

El ritual sencillo para meditar y atraer buena suerte

Si quieres que tu energía esté limpia para recibir abundancia y buena suerte en los siguientes días, puedes hacer un ritual del Feng Shui famoso de meditación que podría ayudarte. Consiste en poner un poco de canela en la palma de tu mano y decir la siguiente frase: “Soplo esta canela para darle la bienvenida a la abundancia en mi vida”. Luego, debes ponerte en la entrada de tu casa, mirar hacia adentro y soplar la canela 3 veces para esparcirla.