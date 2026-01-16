Los horóscopos de Mhoni Vidente para el fin de semana, del 16 al 18 de enero de 2026

Mhoni Vidente reveló los nuevos horóscopos para el tercer fin de semana de enero de 2026, que abarca desde hoy viernes 16 hasta el domingo 18. Las predicciones apuntan a días de cambios, de retener energías y de buscar nuevas oportunidades.

Según la famosa astróloga, solo algunos signos contarán con buena suerte, mientras que la mayoría tendrá retos importantes que enfrentar.

ARIES

Tu mejor día es el domingo 18. Estás tratando de controlarte emocionalmente y eso está bien, sigue pensando en tu bienestar. Sin embargo, debes hacer dos cosas importantes: cuidar tu dinero y cuidar de tu salud. Tu mensaje importante es “ahorra”. Te preparas para una noticia importante que llegará la próxima semana relacionada con el trabajo.

TAURO

El sábado es tu día, tienes que aprovecharlo para mirar dentro de ti y ver aquello que no te está funcionando. Controla tu temperamento, tus emociones negativas, sé más paciente y no busques enemigos gratis. Busca un fin de semana relajado, quédate en casa, ve al cine y disfruta de tus seres queridos. Recuerda: no todo lo que brilla es oro y tu tiempo es lo más valioso, así que no se lo des a cualquiera.

GÉMINIS

Tu mejor día es el 16 de enero. Tienes que detenerte y pensar en todo lo que estás confiando a las personas menos indicadas. Cuida tus cosas, tu persona y todo lo que puedes compartir con los demás. Habrá mucha fiesta y lo disfrutarás, date el momento. Eso sí, debes cuidar tu carácter; busca tu propio criterio y no dejes que te controlen. Se visualiza buena suerte en los juegos de azar.

Este es el horóscopo de Géminis, según las predicciones de Mhoni Vidente.|(Facebook Mhoni Vidente)

CÁNCER

Es un año muy importante para ti en el dinero, pero ahora te estás reinventando y buscando ese camino. Tienes suerte, tanto en la salud como en las energías relacionadas con la abundancia. Serán unos días para recuperar tu estabilidad emocional, sobre todo el 19 de enero, que es tu mejor día.

LEO

Tu mejor día es el 17 de enero. Notas que tienes abundancia y estabilidad, pero debes controlarte: ahorra, haz pendientes, planea viajes, pero con inteligencia. Disfruta el fin de semana en casa, haz una cenita para ti y tu familia o amigos, relaja el cuerpo y, sobre todo, descansa.

VIRGO

Estás de buen modo, hay estabilidad, tienes dinero y estás feliz. Ya era hora. Pero debes estar alerta, todavía hay situaciones que debes resolver, como alejarte de personas tóxicas que todavía están cerca de ti. Tu mejor día es el 16 de enero. Será un fin de semana de reuniones con personas importantes en tu futuro, quizá relacionadas con el trabajo. Ten cuidado, controla los vicios.

LIBRA

Pasarás un fin de semana agradable con la familia. Recárgate de buenas energías de tu hogar y siéntate a escribir lo que tienes planeado para este año. Anota tus propósitos y medita ese camino que tienes que trazar. Serán días de atracción, sal y date la oportunidad de darte a querer, pero si estás en una relación, aprovecha y ten una cita.

ESCORPIO

Estás de suerte, tienes todo a tu favor, pero tu mal carácter te está frenando; soluciónalo. Tu mejor día es el 19 de enero, así que sé paciente y busca la tranquilidad para despejar la mente: ten contacto con la naturaleza. Deja de sobre pensar, ya basta de pensamientos intrusivos y negativos. En el amor, te buscará un amor del pasado, pero solo quiere intimidad.

SAGITARIO

Tienes pensamientos positivos, quieres dinero, y es posible que lo logres. Tu carisma está al tope, úsalo para comenzar a actuar y relacionarte con las personas adecuadas. Este fin de semana debes de hacer las cosas, aprovecha los momentos de cambio ¡Hazlo ya! Tu mejor día es el 16 de enero. Las predicciones dicen que hay un chisme que se está diciendo de ti, tienes que evitarlo a toda costa; no caigas.

CAPRICORNIO

Tienes que ver hacia atrás y notar esas energías extrañas que se cruzaron en tu casino, debes alinear tus chacras y volver a tener energía positiva. Sigue preparándote, estudia, no aplaces tus planes, hazlo de una vez por todas. Aprende a saber quién te quiere y quién no. Tu mejor día es el 18 de enero . Recuerda: cambia los patrones de tu comportamiento.

ACUARIO

Eres el signo dominante, pero tienes que alejarte de las malas energías para poder brillar, así que este fin de semana comienza a depurarte: cambia de trabajo si es necesario, busca nuevas personas que te aporten y tú mismo confía. Se predicen cambios positivos este fin de semana. Aprenderás a conocer la humildad, la espiritualidad y a responder de manera inteligente. No busques el amor en el pasado y mejor pide, todo se te va a dar.

Mhoni Vidente reveló el horóscopo de Acuario.|(FB Mhoni Vidente/CANVA)

PISCIS

Tienes que visualizarte creciendo, manifiesta, piensa hacia dónde vas. Aprende de los errores y confía en que tendrás un año de riqueza. No obstante, debes cuidar tu salud. Tu mejor día es el 19 de enero. Las cartas te dicen que debes ser más flexible, buscar la aventura y la seguridad para tomar decisiones.