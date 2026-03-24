Mhoni Vidente advierte a 4 signos que podrían tener una pésima noticia que se cumpliría esta semana

Mhoni Vidente reveló el horóscopo semanal con advertencias para algunos signos, pero cuatro de ellos tienen pésimas noticias que podrían cumplirse esta semana. Así lo advirtió la famosa astróloga en su canal de YouTube, dando recomendaciones para poder superar las adversidades y los retos que cada uno de ellos enfrentará.

Según la pitonisa cubana, son Géminis, Cáncer, Escorpio y Capricornio los que deben mantenerse alertas. Estas fueron sus predicciones .

GÉMINIS : Aunque es un signo positivo, incluye una advertencia fuerte: “cuidado con la brujería y las malas personas”. Esto apunta a t raiciones, envidias o problemas provocados por terceros .

: Aunque es un signo positivo, incluye una advertencia fuerte: “cuidado con la brujería y las malas personas”. Esto apunta a t . CÁNCER : Tiene una alerta directa: “cuidado con la gente, cuida tu dinero y no lo prestes”. Aquí hay riesgo claro de pérdida económica o abuso de confianza.

: Tiene una alerta directa: “cuidado con la gente, cuida tu dinero y no lo prestes”. Aquí de pérdida económica o abuso de confianza. ESCORPIO : Se menciona conflicto con una expareja que “busca hacer chismes”. Puede traducirse en problemas personales, rumores o conflictos emocionales.

: Se menciona conflicto con una expareja que “busca hacer chismes”. Puede traducirse en CAPRICORNIO: Aunque es positivo en general, hay una señal de alerta: algo está debilitando su energía y se pide prudencia. Esto puede derivar en problemas si no se maneja bien (traiciones o malas decisiones).

Los demás signos no están exentos, según Mhoni Vidente. Por ejemplo, Aries tiene una mención secundaria relacionada con problemas de salud y carga laboral fuerte, así que debe mantenerse atento para no empeorar.

Por otro lado, los que se podrían salvar si siguen sus emociones y sentimientos son Tauro, Leo, Virgo, Libra, Sagitario, Acuario y Piscis.

El ritual de Mhoni Vidente para alejar las malas energías

Mhoni Vidente tiene un ritual que te puede ayudar para alejar las malas energías en situaciones como estas. Según compartió en 2025, este rito es muy sencillo de hacer y solo necesitas una veladora saca sal, reversible o 7 potencias; además, un frasco lleno de agua, un incienso de palo santo, tres limones verdes, un jabón de 7 machos (o neutro), tequila, ron o mezcal, perfume, canela molida y extracto de pachuli o “yo puedo más que tú”.

Mhoni Vidente reveló el ritual para alejar las malas energías.|(YouTube de Mhoni Vidente)

Para realizar el ritual, sigue este procedimiento: