Mhoni Vidente advierte a 4 signos que podrían tener una pésima noticia que se cumpliría esta semana
No todos tienen buena suerte con la llegada de la primavera; algunos deberán seguir las indicaciones del universo
Mhoni Vidente reveló el horóscopo semanal con advertencias para algunos signos, pero cuatro de ellos tienen pésimas noticias que podrían cumplirse esta semana. Así lo advirtió la famosa astróloga en su canal de YouTube, dando recomendaciones para poder superar las adversidades y los retos que cada uno de ellos enfrentará.
Según la pitonisa cubana, son Géminis, Cáncer, Escorpio y Capricornio los que deben mantenerse alertas. Estas fueron sus predicciones.
- GÉMINIS: Aunque es un signo positivo, incluye una advertencia fuerte: “cuidado con la brujería y las malas personas”. Esto apunta a traiciones, envidias o problemas provocados por terceros.
- CÁNCER: Tiene una alerta directa: “cuidado con la gente, cuida tu dinero y no lo prestes”. Aquí hay riesgo claro de pérdida económica o abuso de confianza.
- ESCORPIO: Se menciona conflicto con una expareja que “busca hacer chismes”. Puede traducirse en problemas personales, rumores o conflictos emocionales.
- CAPRICORNIO: Aunque es positivo en general, hay una señal de alerta: algo está debilitando su energía y se pide prudencia. Esto puede derivar en problemas si no se maneja bien (traiciones o malas decisiones).
Los demás signos no están exentos, según Mhoni Vidente. Por ejemplo, Aries tiene una mención secundaria relacionada con problemas de salud y carga laboral fuerte, así que debe mantenerse atento para no empeorar.
Por otro lado, los que se podrían salvar si siguen sus emociones y sentimientos son Tauro, Leo, Virgo, Libra, Sagitario, Acuario y Piscis.
El ritual de Mhoni Vidente para alejar las malas energías
Mhoni Vidente tiene un ritual que te puede ayudar para alejar las malas energías en situaciones como estas. Según compartió en 2025, este rito es muy sencillo de hacer y solo necesitas una veladora saca sal, reversible o 7 potencias; además, un frasco lleno de agua, un incienso de palo santo, tres limones verdes, un jabón de 7 machos (o neutro), tequila, ron o mezcal, perfume, canela molida y extracto de pachuli o “yo puedo más que tú”.
Para realizar el ritual, sigue este procedimiento:
- Preferentemente haz el ritual después de las 3 de la tarde.
- Dúchate siete días seguidos con el jabón neutro.
- Haz una forma de cruz en los limones con la uña.
- Rocía perfume a los limones y frótalos con las manos para pasarlas por tu cuerpo.
- Rocía perfume a la veladora.
- Coloca la canela alrededor de la vela para proteger la casa.
- Llena la copa con ron o tequila.
- Trapea la casa con loción de 7 machos durante siete días seguidos.
- Toma la veladora y pídele a Dios y a los arcángeles lo siguiente: “Que mi cuerpo sea fuerte, que aleje la mala salud y la mala energía de mi casa”.
- Enciende el incienso y luego la veladora hasta que se consuman.