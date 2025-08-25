Los horóscopos de Esperanza Gracia para este martes 26 de agosto: ¿qué deparan los astros?

Esperanza Gracia reveló los horóscopos del día martes 26 de agosto de 2025, destacando que las energías astrológicas se presentarán con una vibración altamente favorable.

A decir de la famosa astróloga española, será un día en que la sensibilidad interior y la intuición estarán potenciadas, creando un ambiente propicio para el amor, la creatividad y los momentos especiales.

La jornada se caracteriza por sorpresas agradables, inspiración emocional y oportunidades para conectar profundamente con los afectos y expresar la pasión de manera auténtica. Asimismo, será un momento ideal para abrirse a nuevas experiencias, confiar en las corazonadas y avanzar con entusiasmo en proyectos personales o afectivos. Pero, ¿qué le depara a cada uno de los signos? Te lo contamos a continuación:

Aries

Podrías seguir insistiendo en algo que no te da resultados, pero es momento de replantear tu estrategia para no malgastar energía. Desde hoy, Venus te ofrece aspectos muy favorables y los conflictos amorosos se resolverán más fácilmente. Confía en tu intuición y en tu capacidad para adaptarte a lo nuevo.

Fuente: Canva Estos son los horóscopos del martes 26 de agosto de 2025.

Tauro

Se presentarán decisiones que no agradarán a todos, pero tu determinación y valentía te permitirán actuar con claridad y sin dudas. Aprovecha las oportunidades que se presenten y cuida tus relaciones, porque tus intereses están en juego. Hoy también es un buen día para fortalecer vínculos que te aporten apoyo a largo plazo.

Géminis

Es necesario cerrar asuntos pendientes, aunque esto pueda generarte tensión. El esfuerzo valdrá la pena, ya que te liberarás de cargas y respirarás tranquilo. Se abren nuevas puertas que podrían conducirte a la felicidad, así que no dudes en dar el primer paso. Tu creatividad te ayudará a encontrar soluciones inesperadas.

Cáncer

Con Venus alejándose de tu signo, puedes sentirte algo perdido, pero recuerda que eres especial y tu valor es reconocido. Si alguien no te acepta tal como eres, no merece estar en tu vida. Es un momento propicio para dejar atrás viejas rencillas familiares y empezar de nuevo. También encontrarás apoyo en amigos cercanos que te comprenden.

Leo

Mercurio en tu signo y la entrada de Venus te hacen especialmente persuasivo, inteligente e irresistible. Será un día positivo en el que sacarás provecho de cada oportunidad. Tu avance económico será gradual y requerirá esfuerzo, pero nada podrá detenerte. Además, tu carisma atraerá nuevas oportunidades de crecimiento personal.

Virgo

Felicidades, este retorno solar te invita a dejar atrás conflictos y a disfrutar de la energía positiva que te rodea. Estás preparado para vivir experiencias únicas y diferentes. No te resistas a los cambios que la vida trae y abre tu mente a nuevas posibilidades. Hoy también puedes encontrar inspiración en actividades creativas que antes ignorabas.

Libra

Marte en tu signo te da la fuerza necesaria para superar tus luchas internas y descubrir tu verdadero potencial. La Luna en tu signo aleja pensamientos negativos y te permite disfrutar de su energía mágica. Es un buen momento para asumir retos que antes parecían imposibles y demostrar de qué eres capaz.

Escorpio

Comprenderás que el tiempo dedicado a tus seres queridos es lo que realmente te da felicidad. Buenas noticias pueden llegar sobre algo que te preocupa. Aparecerá alguien que te abrirá nuevas puertas; no dudes y pisa fuerte. También es un día ideal para fortalecer tu intuición y escuchar tu voz interior.

Sagitario

La Luna creciente potencia tu energía positiva, ayudándote a superar desafíos con éxito donde otros fallaron. Venus trae alegría y facilita que todo fluya en el terreno amoroso. Confía en tu capacidad para disfrutar de cada momento y en tu talento para atraer oportunidades inesperadas.

Capricornio

La energía lunar despierta tu optimismo, motivándote a viajar, conocer gente y disfrutar como hace tiempo no lo hacías. Encontrarás fuerzas internas para tomar un nuevo rumbo que te llenará de ilusión y satisfacción. También es un buen momento para replantear tus metas a largo plazo y ajustar tus estrategias.

Acuario

La Luna creciente te da fuerza para alejarte de personas y situaciones que ya no encajan en tu vida. Conseguirás resolver asuntos que te preocupan, trayéndote tranquilidad. En el ámbito profesional, habrá avances importantes que reflejarán tu esfuerzo y dedicación. Además, es un día propicio para reflexionar sobre tus prioridades y establecer nuevos objetivos.

Piscis

Es momento de dejar de darle vueltas a lo que no te lleva a nada y cambiar de enfoque. Sentirás paz contigo mismo y mayor felicidad. Pueden surgir novedades en relaciones y sentimientos; escucha tu intuición, que rara vez se equivoca. Hoy también es un día ideal para fortalecer tu confianza y reafirmar tus decisiones.