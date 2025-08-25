Los inciensos quedaron atrás con esta nueva tendencia aromática para tu hogar

Los inciensos han sido durante años uno de los elementos más elegidos a la hora de mantener los ambientes del hogar perfumados. Estos elementos también forman parte de la espiritualidad y la meditación, pero todo cambia y las nuevas tendencias comienzan a dejarlos de lado.

Algunas prácticas como el yoga y el Feng Shui tienen a los inciensos como compañeros de jornadas de armonía y búsqueda de paz interior. Sin embargo, el paso de los años ha ido ocasionando algunos cambios de hábito y, principalmente por temas de salud, los inciensos han comenzado a salir de las cuatro paredes de las casas.

¿Qué pasa con los inciensos?

Como se mencionó, los inciensos han comenzado a ser dejados de lado por muchas personas que buscan, entre otras cosas, prevenir la presencia de cenizas en muebles y afectar la salud respiratoria. Es en este punto que su uso ha sembrado la incertidumbre en algunas personas.

Desde el Departamento de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos remarcan que cuando se inhalan los contaminantes del humo del incienso, causan disfunción del sistema respiratorio. Por lo tanto, los expertos aconsejan “reducir el tiempo de exposición al humo de incienso denso y ventilar la casa al quemarlo”.

¿Qué alternativas hay para los inciensos?

En base a lo señalado, es que los inciensos han comenzado a salir poco a poco del encierro de los hogares y el terreno lo está ganando una tendencia que ofrece un buen aroma, pero libre de humo. Se trata de los difusores eléctricos que se comercializan masivamente en la actualidad.

Esta tendencia permite mantener el hogar perfumado mediante el uso de aceites esenciales y un sistema de vapor frío. Estos sustitutos de los inciensos no dejan cenizas en los muebles y ni partículas en el ambiente por lo que son ideales para quienes priorizan cuidar su salud.