Rituales que debes hacer en tu cumpleaños para atraer la buena suerte

Energéticamente, la celebración de nuestro cumpleaños es muy importante, debido a que dejamos cosas que vivimos a cierta edad, cerrando todo un ciclo para permitir que nuevos retos y regalos lleguen a nuestra vida, por lo que es importante hacer ciertas acciones para atraer la buena suerte.

En la actualidad, existen varios rituales que debemos llevar a cabo, de esta manera empezaremos correctamente con la nueva etapa que llega a nuestras vidas. Conoce todos los detalles al respecto.

¿Qué ritual hacer en tu cumpleaños?

Considerando el contexto anterior, es importante que durante el cumpleaños, los beneficiarios hagan lo necesario para atraer la buena suerte a su nueva vida, ya que les permitirá tener un buen comienzo para todas sus metas. Por lo que se recomienda hacer los siguientes rituales durante la celebración:

Al despertar, toma una cucharada de miel, simbólicamente estás endulzando el nuevo año que cumplirás.

Si tienes algo nuevo, aprovecha el momento para usarlo.

Aunque es común que el cumpleañero reciba algo, también es importante que les des un pequeño presente a los demás. Agradeces lo que recibes y otorgas abundancia a tus seres queridos, creando un ciclo sin fin.

Al despertar sopla una vela, estarás cerrando formalmente el ciclo que ya viviste.

Durante tu pastel, además de pedir un deseo, agradece al universo por todo lo que te otorgó el año pasado.

Son pequeños actos que harán la diferencia. Es importante aclarar que no debes hacerlos todos obligatoriamente, puedes hacer los que más te gusten o se adapten a ti. A la rutina también le puedes agregar meditaciones de agradecimiento o autorregalarte algo, lo importante es que te sientas bien en tu día.

¿Qué cosas traen mala suerte?

Además de hacer los rituales anteriores para atraer la buena suerte en tu cumpleaños, también es un buen momento para desechar todo aquello negativo. Objetos que son capaces de llamar a la mala suerte. Desecha lo siguiente:

Desecha todo lo roto o viejo.

Relojes que no funcionan y que no planeas reparar.

Dona o regala lo que ya no planeas usar.

Muchos son objetos que solamente representan la escasez, así que mejor elimínalos de tu hogar, ya que lograrás asegurar que haya un buen flujo energético, permitiendo que la abundancia y riqueza lleguen en tu nuevo año.