Esta es la moneda mexicana antigua de 20 pesos que es la más cotizada por los coleccionistas

Para los coleccionistas que se encargan de buscar todo tipo de moneda mexicana antigua, puede ser todo un reto encontrar ciertos modelos, debido a su rareza y al poco número de piezas que salieron a circulación. Por lo que el valor en el mercado puede ser muy alto, logrando superar el millón de pesos en la venta.

Hay una moneda de 20 pesos que es ampliamente cotizada y no hace mucho tiempo que salió. Para que la puedas identificar, te diremos de qué ejemplar se trata, posiblemente la tengas en tu monedero o almacenada en tu casa.

¿Qué moneda de 20 pesos es valiosa?

La moneda mexicana antigua de 20 pesos, forma parte de la familia C1. Banxico explica que se trata de una pieza que tiene una forma dodecagonal de 12 lados, un ejemplar conmemorativo del Centenario de la Muerte de Emiliano Zapata.

Además, de ver el rostro del personaje histórico, también se observa del lado izquierdo a un campesino arando, mientras que se lee la leyenda de “TIERRA Y LIBERTAD. EMILIANO ZAPATA SALAZAR”. Mientras que del otro lado, tenemos el escudo nacional mexicano.

En la parte central está compuesto por cobre, níquel y zinc, mientras que el anillo es una fusión entre bronce y aluminio. Siendo un ejemplar que es muy cotizado entre los coleccionistas, se estima que es posible ver la venta de piezas por más de 1 millón de pesos.

¿Cuáles son las características de las monedas de 20 pesos valiosas?

Para saber si la moneda mexicana antigua de 20 pesos, tiene valor en el mercado de los coleccionistas, es fundamental que los usuarios consideren ciertos aspectos. En primer lugar, el brillo es determinante, puesto que nos indicará que no estuvo por mucho tiempo en circulación, por lo que el daño y desgaste son menores.

Aunque podemos ofrecer piezas desgastadas, es posible que podamos venderlas, pero su precio disminuye drásticamente. Situación que debemos considerar al momento de venderla. Por otro lado, se recomienda que antes de ofrecerla, vayamos a lugares autorizados de Numismática, donde nuestro ejemplar podrá ser analizado por expertos en el tema.