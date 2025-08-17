Los horóscopos de Esperanza Gracia para hoy domingo 17 de agosto: ¿qué me deparan los astros?

La astróloga Esperanza Gracia reveló los horóscopos y predicciones de cada signo del zodiaco para este domingo 17 de agosto de 2025. Según la tarotista española, el inicio de la semana traerá energías pesadas, por lo que recomendó usar prendas azules para atraer la calma y la relajación.

Si quieres saber qué le espera a cada signo en el amor, el dinero y las energías, aquí te compartimos las predicciones de la reconocida pitonisa española.

ARIES

Superarás una situación complicada y esto te hará más fuerte. Iniciarás la semana con positividad que atraerán nuevas oportunidades que te harán felices.

TAURO

El cambio de Luna tendrá efecto en ti y recordarás situaciones dolorosas del pasado; te sentirás confiado, pero debes tener cuidado.

Facebook/ Esperanza Gracia Esperanza Gracia dicta sus predicciones en el horóscopo para hoy

GÉMINIS

La Luna está en tu favor, aprovecha estos cambios para dejar todo lo malo atrás y dale la vuelta a la página para que puedas escribir nuevas historias.

CÁNCER

Estás de suerte. Júpiter y Venus te permiten atraer todo lo bueno, aprovéchalo para hacer lo que siempre quisiste hacer.

LEO

El Sol está iniciando en tu signo, así que aprovecha esta energía para atraer todo aquello que quieres en los siguientes días.

VIRGO

Ten paciencia, porque en los próximos días atraerás la buena suerte a tu vida. Piensa en tus deseos y guárdalos para el momento indicado.

LIBRA

Iniciarás la semana de manera muy activa, pero no para mal, porque estarás atento a todo y no dejarás que nada se te pase. Aprovéchalo.

(YouTube ESPERANZA GRACIA) Esperanza Gracia recomienda iniciar la semana usando una prenda azul.

ESCORPIO

Llegó la hora de que te preocupes por ti y tu crecimiento, estás débil. Necesitas recargar pilas para cuidarte y volver a la marcha. Déjate apapachar por tus amigos cercanos.

SAGITARIO

Cambia el juego, deja de ayudar a todos sin preocuparte por ti mismo. Dedica este día a descansar y planificar la semana para solucionar tus propios problemas.

CAPRICORNIO

La suerte llegó e iniciarás la semana con buena actitud y te sentirás empoderado, úsalo para crecer y atraer personas y cosas buenas.

ACUARIO

Es tu día para despertar una motivación, para explotar todo lo que sabes. Atrévete a transformarte y abraza aquello que viene, porque vas a triunfar.

PISCIS

Sientes confianza y debes aprovecharla para vivir como tú quieres, sin miedo al qué dirán los demás.