Los horóscopos hoy domingo 17 de agosto: predicciones de amor, salud y dinero

El Niño Prodigio, uno de los astrólogos más reconocidos de la actualidad, reveló los horóscopos de hoy, domingo 17 de agosto. Explicó lo que le depara a cada signo del zodiaco, principalmente en aspectos como el amor, la salud y el dinero.

Según el experto en energías, la Luna transita por Géminis, lo que generará movimientos leves; por ello, es un buen momento para tomarte las cosas con calma y evitar apresurarte. Sobre cada signo, hizo las siguientes predicciones.

ARIES

Si estabas esperando la señal para detenerte y darte un descanso, este es el momondo indicado. Sal a caminar, date tiempo para ti y respira profundo porque es momento de procesar todo lo que ha pasado en los últimos meses y pregúntate: ¿qué más falta por explorar en el mundo?

TAURO

Estás en tu mejor momento para abrir más emprendimientos con ingresos para tu patrimonio. Si tienes un plan de un negocio, desempólvalo y ponlo en marcha. Confía en ti y en todo lo que has aprendido a lo largo de los años.

Canva Los horóscopos para hoy.

GÉMINIS

Deja que la energía de este día fluya y te lleve a lugares desconocidos, confía en ti y en todo o que sabes.

CÁNCER

Tómate un momento para una introspección de ti mismo y piensa en todo lo que te depara para los siguientes días. Encuentra las señales que te den confianza y deja que te guíen por este nuevo camino.

LEO

No has encontrado lo que estás buscando porque necesitan envolverte en un entorno social diferente. Hoy date la oportunidad de inspirarte por aquellos que te rodean y ofréceles ayuda solidaria, así podrás hacer más fuerte tu vínculo con ellos y además te sentirás mejor contigo mismo.

VIRGO

Tienes que ser congruente con lo que dices y lo que haces, porque esto marcará tu rumbo en la vida y así es como verás resultados.

LIBRA

La energía está a tu favor, pero debes encontrar a un guía sabio que te ayude a marcar tu camino. Y la mejor manera de encontrarlo es a través de la palabra, porque encontrarás caminos nuevos con personas que te están buscando para que los guíes, pero que al mismo tiempo te harán descubrir algo nuevo.

ActiveDesignStudio/Getty Images ¿Qué dicen los astros? El horóscopo de hoy.

ESCORPIO

Quienes están a tu alrededor disfrutan de tu humor y se sienten bien a tu lado, sigue compartiendo lo que piensas y cuenta todo aquello que deseas. Las fantasías te están alimentando.

SAGITARIO

No dejes que la llama de pasión con tu pareja se apague, sigue platicándole de todos tus deseos y planes. Sin embargo, si estás soltero, no te agobies, porque alguien aparecerá en tu camino para escucharte.

CAPRICORNIO

Si quieres que alguien escuche lo que tienes que decir, pero nadie aparece, es una señal de que debes descansar un poco y tomar una pausa. No te estreses intentando hacer todo siempre.

ACUARIO

Este día no te esforzarás por brillar, pero aun así lo harás, porque esta es tu personalidad. Disfruta de lo nuevo y busca la conexión vibrante y genuina.

PISCIS

Tendrás un reencuentro con seres queridos que te ayudarán a restaurar tu mente y dejarán bonitos recuerdos.