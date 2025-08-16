Este es el mejor lugar de la casa para poner canaletas para agua de lluvia (y cómo usarla)

En la CDMX y gran parte de México, las lluvias intensas no paran . Por eso, si quieres aprovechar al máximo el agua de lluvia, uno de los métodos más efectivos es instalar canaletas para recolectarla. Sin embargo, todavía existen dudas sobre cuál es el mejor lugar para colocarlas, cuánto cuestan y qué material conviene más.

Lo primero que debes saber es que las canaletas funcionan como un sistema de tuberías instaladas en el borde del techo. Su objetivo es recolectar y redirigir el agua de lluvia para proteger la construcción de goteras y humedad. Muchas personas aprovechan esa agua para distintos usos en casa, mientras que otras la canalizan directamente a la alcantarilla. En ese sentido, el mejor lugar para colocarlas es en las esquinas y puntos del techo donde se acumula el agua.

¿Qué tipo de canaletas de lluvia son las mejores, según expertos?

El tipo de canaleta dependerá del material de tu techo. Según la Secretaría de Gobernación (Segob), lo ideal es que esté fabricado en materiales como concreto o lámina galvanizada. El objetivo es que las canaletas transporten toda el agua hacia un tinaco o sistema de almacenamiento. Según expertos, las mejores son las de PVC (económicas), lámina galvanizada (para techos grandes) y aluminio o cobre (para casas de alto valor).

(ESPECIAL/CANVA) Ahorra dinero en tu recibo con una canaleta para lluvia.

¿Cómo puedes usar el agua de lluvia en tu hogar?

El agua de lluvia puede utilizarse en muchas actividades domésticas, sobre todo en épocas de escasez o si deseas reducir el gasto en tu recibo. Eso sí, al no ser agua tratada, debes elegir bien en qué usarla y en qué no. Algunos ejemplos son:

Regar las plantas.

Descargar el baño.

Lavar el auto.

Rellenar fuentes o depósitos decorativos.

Es importante recordar que las primeras lluvias arrastran polvo, basura y hojas, por lo que esa agua no debe usarse para consumo humano ni actividades domésticas directas. Sin embargo, sí puede emplearse sin problema para regar las plantas.