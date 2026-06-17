Los signos que serán correspondidos en el amor a partir de hoy 17 de junio: las predicciones del universo

Los horóscopos semanales de Mhoni Vidente revelan que solo 5 signos zodiacales están destinados a ser correspondidos en el amor durante los próximos días, una oportunidad romántica que no se presenta con frecuencia. De acuerdo con las predicciones, a partir de este miércoles 17 de junio estos serán los signos más afortunados en cuestiones sentimentales.

1. ARIESA

ries recibe la predicción más clara de todas en materia amorosa. El horóscopo menciona directamente que las energías favorecen conexiones especiales con personas de Virgo, Leo o Capricornio, lo que indica oportunidades de reciprocidad, acercamientos importantes y posibles inicios de una relación. Alguien podría mostrar interés de forma más evidente y dar el primer paso hacia una conexión significativa.

2. LEO

La Estrella es una de las cartas más positivas del tarot cuando se trata de asuntos sentimentales. Además, el horóscopo señala que una persona del pasado podría regresar con una propuesta más madura y sincera. Existe la posibilidad de un reencuentro con alguien que aún conserva sentimientos y desea una nueva oportunidad, según Mhoni Vidente .

3. CÁNCER

Aunque la predicción no habla directamente de una relación, El Mago es una carta asociada con la manifestación, la atracción y la materialización de deseos. Si existe una persona que te interesa, las probabilidades de acercamiento aumentan considerablemente durante estos días, favoreciendo encuentros y conversaciones importantes.

4. LIBRA

El Loco representa nuevos comienzos, libertad emocional y apertura a experiencias diferentes. Además, el horóscopo menciona un fortalecimiento de la autoestima y una etapa de prosperidad personal, aspectos que suelen reflejarse también en la vida amorosa. Una persona nueva e inesperada podría aparecer y despertar emociones que no tenías previstas.

5. ACUARIO

La fortuna gira a tu favor y abre oportunidades en distintos aspectos de tu vida. Aunque el amor no es el tema principal de la predicción, la energía de expansión favorece los encuentros y las nuevas conexiones. Podrías conocer a alguien especial durante un viaje, en el trabajo o a través de actividades diferentes a tu rutina habitual.

¿Cuáles son los signos que tendrán menos suerte en el amor esta semana?

Por otro lado, Tauro, Géminis, Escorpión, Sagitario, Capricornio, Virgo y Piscis muestran menos señales de correspondencia amorosa durante esta semana. Sin embargo, esto no significa mala suerte en el amor. La energía de estos signos está enfocada actualmente en otras áreas importantes de su vida, como el trabajo, el crecimiento personal, la estabilidad económica o los proyectos a largo plazo.