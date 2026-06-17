Conductor de Ventaneando rompe importante regla de Pati Chapoy y Pedro Sola lo acusa. “Cae gordo”

Un elemento emblemático de Ventaneando es la química innegable que existe entre sus conductores, la cual da lugar a divertidas situaciones que terminan inmortalizadas en los programas diarios o en redes sociales. Este martes 16 de junio ocurrió una de esas situaciones, debido a una regla que Ricardo Manjarrez rompió y Pedro Sola no dudó en señalar.

Ricardo Manjarrez rompe regla de Pati Chapoy, al llegar vestido de negro a Ventaneando

Este martes 16 de junio Pati Chapoy no estuvo presente en el foro de Ventaneando y, ante su ausencia, Pedro Sola protagonizó un momento chistoso con Ricardo Manjarrez. Lo señaló de llevar una camisa negra a pesar de que la periodista titular del programa tiene una prohibición con respecto a la ropa de este color.

"No podemos venir vestidos de negro porque ya saben, se ve un hueco en la tele", dijo Pedrito Sola en un video compartido en redes sociales. Inmediatamente, Rosario Murrieta lo identificó como "el niño acusón, de 10, de la escuela".

Antes de explicar su "travesura", Ricky Manjarrez concordó con Rosario y dijo que "cae gordo", en referencia a ese estereotipo de estudiante que todos conocimos. Luego, le regresó la acusación a Pedro Sola: "Sí es cierto, hoy que no vino Pati me traje esta camisa negra porque tenía ganas de estrenarla, pero la otra vez que Pati también faltó, tú te viniste de negro".

Entre risas y ya "derrotado" por la acusación de Ricardo, Pedrito Sola le hizo un cumplido a su compañero en referencia a la camisa que estaba estrenando. Por su parte, Mónica Castañeda explicó la regla impuesta por Pati Chapoy: "no es una prohibición sin sentido, lo que pasa es que muchas veces cuando uno se se pone negro en la televisión, literalmente hay ausencia de color".

Pati Chapoy reaccionó con un "me gusta" al video, por lo que definitivamente ella ya está enterada de la "travesura" de Ricardo Manjarrez. También Jimena Pérez "Choco" reaccionó con emojis de risa ante el momento que vivieron sus compañeros.