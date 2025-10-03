Octubre colmará de bendiciones a 3 signos zodiacales gracias al trígono entre la Luna en Acuario y Mercurio en Libra
La Luna y Mercurio se alinearon en relación de trígono en el cielo. Estos son los signos zodiacales más favorecidos por este evento favorable dentro de la astrología.
Según indica la astrología, la Luna se despide de Acuario este viernes 3 para ingresar en Piscis en las primeras horas del sábado 4 de octubre. Pero antes de abandonar la casa acuariana, el satélite natural de la Tierra ha configurado una alineación con Mercurio, cuya ubicación es uno de los signos zodiacales de aire: Libra.
El signo zodiacal cambia de Virgo a Libra, ¿cómo afecta en la energía?
Esta alineación astrológica es muy favorable para muchas personas, puesto que su energía cósmica es armónica y fluida. Conoce cuáles son los signos zodiacales que pueden aprovechar más su influencia energética disponible de crecimiento y evolución.
¿Qué significa la alineación en trígono entre la Luna en Acuario y Mercurio en Libra según la astrología?
La alineación en trígono (trino) entre la Luna en Acuario y Mercurio en Libra se traduce en una energía especialmente fluida en el plano mental, comunicativo y emocional. Al ser un aspecto astrológico producido en casas zodiacales de aire, se activa la rapidez del pensamiento, la sociabilidad y la facilidad para conectar ideas con sentimientos de forma equilibrada.
Muchas personas pueden presentar una apertura al desapego emocional y una tendencia a la necesidad de vincularse desde la libertad y la visión colectiva. La influencia de este trino de aire (1 día) estimula el tono diplomático, armonioso y conciliador en la comunicación, buscando el equilibrio en las palabras, el entendimiento y el respeto mutuo.
Los 3 signos zodiacales bendecidos por el trino de aire formado entre la Luna en Acuario y Mercurio en Libra
Las personas favorecidas por la alineación de la Luna en Acuario y Mercurio en Libra son las que nacieron con Sol o Ascendente en los siguientes signos zodiacales. Pero toda interpretación astrológica siempre dependerá del conjunto de aspectos planetarios del momento y la carta astral individual:
- Géminis
- Libra
- Acuario
Los nativos de estos signos zodiacales pueden experimentar una sintonía natural entre lo sienten y expresan. Las emociones pueden ser traducidas en palabras con claridad, sin bloqueos ni tensiones. Esto favorece la comunicación honesta en los vínculos afectivos, pero también la cooperación en grupos y el entendimiento mutuo en situaciones que requieren negociación.
Según la astrología, esta alineación potencia la creatividad compartida, los proyectos sociales o de trabajo en equipo y la capacidad de encontrar soluciones originales a problemas comunes. También ofrece un momento ideal para conversaciones importantes con objetivo de dar a conocer ideas innovadoras o resolver conflictos con empatía e inteligencia.