Octubre colmará de bendiciones a 3 signos zodiacales gracias al trígono entre la Luna en Acuario y Mercurio en Libra

Según indica la astrología, la Luna se despide de Acuario este viernes 3 para ingresar en Piscis en las primeras horas del sábado 4 de octubre. Pero antes de abandonar la casa acuariana, el satélite natural de la Tierra ha configurado una alineación con Mercurio, cuya ubicación es uno de los signos zodiacales de aire: Libra.

Esta alineación astrológica es muy favorable para muchas personas, puesto que su energía cósmica es armónica y fluida. Conoce cuáles son los signos zodiacales que pueden aprovechar más su influencia energética disponible de crecimiento y evolución.

¿Qué significa la alineación en trígono entre la Luna en Acuario y Mercurio en Libra según la astrología?

La alineación en trígono (trino) entre la Luna en Acuario y Mercurio en Libra se traduce en una energía especialmente fluida en el plano mental, comunicativo y emocional. Al ser un aspecto astrológico producido en casas zodiacales de aire, se activa la rapidez del pensamiento, la sociabilidad y la facilidad para conectar ideas con sentimientos de forma equilibrada.

Muchas personas pueden presentar una apertura al desapego emocional y una tendencia a la necesidad de vincularse desde la libertad y la visión colectiva. La influencia de este trino de aire (1 día) estimula el tono diplomático, armonioso y conciliador en la comunicación, buscando el equilibrio en las palabras, el entendimiento y el respeto mutuo.

Los 3 signos zodiacales bendecidos por el trino de aire formado entre la Luna en Acuario y Mercurio en Libra

Las personas favorecidas por la alineación de la Luna en Acuario y Mercurio en Libra son las que nacieron con Sol o Ascendente en los siguientes signos zodiacales. Pero toda interpretación astrológica siempre dependerá del conjunto de aspectos planetarios del momento y la carta astral individual:

Géminis

Libra

Acuario

Los nativos de estos signos zodiacales pueden experimentar una sintonía natural entre lo sienten y expresan. Las emociones pueden ser traducidas en palabras con claridad, sin bloqueos ni tensiones. Esto favorece la comunicación honesta en los vínculos afectivos, pero también la cooperación en grupos y el entendimiento mutuo en situaciones que requieren negociación.

Según la astrología, esta alineación potencia la creatividad compartida, los proyectos sociales o de trabajo en equipo y la capacidad de encontrar soluciones originales a problemas comunes. También ofrece un momento ideal para conversaciones importantes con objetivo de dar a conocer ideas innovadoras o resolver conflictos con empatía e inteligencia.