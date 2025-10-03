Este es el disfraz que mejor te sienta para Halloween, según tu signo del zodiaco

Cada 31 de octubre se celebra Halloween en Estados Unidos. Pero esta festividad también se ha extendido al resto del mundo. Durante los días previos a la fecha, muchas personas comienzan los preparativos de los disfraces y los platillos creativos que disfrutarán.

Así es como elegir un disfraz de terror se vuelve la consigna creativa y didáctica de muchas personas que se suman a la celebración octubrina. Estos son los atuendos que comparten características con los signos del zodíaco.

El mejor disfraz de Halloween según tu signo del zodiaco

Estos son los disfraces de Halloween que pueden cobrar protagonismo por su originalidad y sintonía con las cualidades de los signos zodiacales. Muchos de ellos pueden ser más elaborados, pero seguro no pasarán desapercibidos para entonar “¿Dulce o truco?”.

Aries : su valentía, voluntad y coraje para ir por todo lo que quiere, lo hacen digno de lucir un disfraz de guerrero, gladiador, vikingo o superhéroe.

: su valentía, voluntad y coraje para ir por todo lo que quiere, lo hacen digno de lucir un disfraz de guerrero, gladiador, vikingo o superhéroe. Tauro : este signo vinculado con los placeres de la vida y lo sensorial, comparte aspectos con el disfraz personaje de la realeza, como un rey, pero también puede ser un dios mitológico.

: este signo vinculado con los placeres de la vida y lo sensorial, comparte aspectos con el disfraz personaje de la realeza, como un rey, pero también puede ser un dios mitológico. Géminis : la dobre personalidad de este signo es un sello característico. ¿Que tal un disfraz con máscara?

: la dobre personalidad de este signo es un sello característico. ¿Que tal un disfraz con máscara? Cáncer : este signo es algo nostálgico, sentimental y aferrado a lo familiar. Se puede vincular con un fantasma atrapado en este plano físico o personaje de otra época.

: este signo es algo nostálgico, sentimental y aferrado a lo familiar. Se puede vincular con un fantasma atrapado en este plano físico o personaje de otra época. Leo : brillo personal y talento exponencial. Un digno disfraz leonino puede ser el de diva o estrella de cine, pero también el rey de la jungla o una estrella pop.

: brillo personal y talento exponencial. Un digno disfraz leonino puede ser el de diva o estrella de cine, pero también el rey de la jungla o una estrella pop. Virgo : fama de detallistas, minuciosos y muy inteligentes. Los virginianos se pueden disfrazar de científicos locos, médicos, mayordomos o detectives .

: fama de detallistas, minuciosos y muy inteligentes. Los virginianos se pueden disfrazar de científicos locos, médicos, mayordomos o detectives . Libra : este signo tiene al amor, la estética y lo bello como valores fundamentales. ¿Que tal un personaje romántico o mítico como una sirena, príncipe o princesa medieval.

: este signo tiene al amor, la estética y lo bello como valores fundamentales. ¿Que tal un personaje romántico o mítico como una sirena, príncipe o princesa medieval. Escorpio : malafamados como los más oscuros del zodíaco, los escorpianos pueden disfrazarse de vampiros, brujas u otros personajes oscuros, maléficos y misteriosos.

: malafamados como los más oscuros del zodíaco, los escorpianos pueden disfrazarse de vampiros, brujas u otros personajes oscuros, maléficos y misteriosos. Sagitario : la aventura y la exploración en todas sus formas caracterizan a este signo. Un disfraz acorde puede ser el de aventurero o explorador (Indiana Jones o pirata).

: la aventura y la exploración en todas sus formas caracterizan a este signo. Un disfraz acorde puede ser el de aventurero o explorador (Indiana Jones o pirata). Capricornio : este signo de tierra es algo tradicional y sobrio. Un personaje histórico o de época puede ser una opción acorde. Pero también un matemático serio, frío y calculador.

: este signo de tierra es algo tradicional y sobrio. Un personaje histórico o de época puede ser una opción acorde. Pero también un matemático serio, frío y calculador. Acuario : los nativos acuarianos son innovadores y creativos. ¿Que tal un disfraz de alienígena o personaje futurista). La ciencia ficción puede ser un óptimo recurso para este signo.

: los nativos acuarianos son innovadores y creativos. ¿Que tal un disfraz de alienígena o personaje futurista). La ciencia ficción puede ser un óptimo recurso para este signo. Piscis: el signo del zodíaco

¿Qué día de la semana cae Halloween en 2025 y qué significa la celebración?

En 2025, Halloween se celebrará el viernes 31 de octubre. Si bien hay varias teorías sobre el origen de esta festividad, lo cierto es que se produce en la víspera de la fecha cristiana occidental del Día de Todos los Santos (1 de noviembre) y Día de Muertos (2 de noviembre).

Una de las teorías acerca del origen de esta celebración sostiene que se relaciona con las fiestas celtas de la cosecha (Samhain). Por lo tanto, se cree que tiene raíces paganas. Otras corrientes creen que Halloween comenzó como una fiesta cristiana: la vigilia del Día de Todos los Santos.

Lo cierto es que Halloween se celebraba en Irlanda y Escocia, pero los inmigrantes irlandeses y escoceses llevaron esta costumbre a Estados Unidos en el siglo XIX. El resto es historia y la costumbre se propagó por diversas partes del mundo, llevando consigo disfraces y platillos creativos de terror, junto con la recolección de dulces.