La Luna inicia octubre con una nueva etapa en su ciclo: así te irá a partir del 1

El comienzo de octubre trae una nueva oportunidad para observar cómo cambia la apariencia de la Luna en el cielo. Su ciclo atraviesa distintas fases a lo largo del mes, que modifican de manera gradual la porción iluminada que podemos apreciar desde la Tierra.

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Este jueves 1 de octubre de 2026, la Luna se encuentra en fase gibosa menguante, con alrededor de tres cuartas partes de su superficie visible iluminada. Esta etapa continuará avanzando hacia el cuarto menguante durante los primeros días del mes.

¿Cómo está la Luna hoy jueves 1 de octubre de 2026?

Este jueves 1 de octubre de 2026, la Luna se encuentra en fase gibosa menguante, una etapa del ciclo lunar en la que más de la mitad de la superficie visible permanece iluminada. En esta fase, la porción iluminada comienza a reducirse de manera progresiva, por lo que su aspecto cambia ligeramente de una noche a otra.

Durante esta jornada, el satélite natural presenta alrededor de un 78 % de iluminación, de acuerdo con los calendarios lunares. Esto significa que todavía conserva una apariencia luminosa y fácilmente reconocible en el cielo, aunque comienza a mostrar una superficie iluminada menor en comparación con los días posteriores a la Luna llena.

La fase gibosa menguante aparece después de la Luna llena y antes del cuarto menguante. A medida que avanza el ciclo, la zona iluminada continúa disminuyendo hasta llegar a una etapa en la que solo una parte de la cara visible permanece iluminada.

¿Cómo influye la Luna menguante de hoy, jueves 1 de octubre?

La Luna menguante continúa su recorrido por Géminis, signo que en astrología se relaciona con la comunicación, la curiosidad y la adaptación. Esta combinación puede favorecer las conversaciones pendientes, el intercambio de ideas y la búsqueda de acuerdos. Además, su vínculo con Plutón en Acuario se interpreta como una oportunidad para cuestionar viejas formas de pensar y observar determinados asuntos desde otra perspectiva. Los aspectos con Saturno y Neptuno en Aries también acompañan las actividades creativas, la planificación y la posibilidad de transformar una idea en un proyecto concreto.